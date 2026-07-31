Реал Мадрид хочет отдать Франко Мастантуونو в аренду в Серию А

·35·Спорт
Реал Мадрид хочет отдать Франко Мастантуونو в аренду в Серию А

Мадридский Реал рассматривает вариант временной аренды своего молодого таланта Франко Мастантуоно в летнее трансферное окно. Как сообщает Goal.com, после сложного дебютного сезона в столице Испании стороны сошлись во мнении, что аренда станет лучшим решением для развития игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На встрече между клубом и представителями футболиста было подчеркнуто, 18-летнему аргентинскому таланту необходима стабильная игровая практика в Европе. В своем первом сезоне на стадионе Сантьяго Бернабеу он получал не так много минут на поле и не смог закрепиться в основном составе. Ожидается, что грядущий август станет решающим периодом в определении будущего игрока.

Чемпионат Италии рассматривается как основной вариант

Хотя изначально обсуждался вариант с возвращением футболиста в его бывший клуб Ривер Плейт, руководство Мадрида сразу же отвергло эту идею. Королевский клуб твердо настоял на том, что аргентинец должен продолжить карьеру именно на европейском континенте и продолжить здесь процесс адаптации к местным условиям. Также был полностью исключен вариант с переходом в Английскую Премьер-лигу.

Наличие у игрока итальянского паспорта делает вариант с Серией А еще более привлекательным среди других претендентов. Сообщается, что в настоящее время ведущие итальянские клубы внимательно следят за ситуацией.

Трансферный рынок и основные условия

По информации издания Marca, клуб Фиорентина уже официально связался с Реалом. Кроме того, Наполи и Милан также проявляют интерес к услугам молодого полузащитника и внимательно следят за ситуацией.

Главным требованием мадридцев для будущей аренды является гарантия того, что новая команда будет использовать Мастантуоно именно на его привычной позиции центрального атакующего полузащитника (под номером 10). В своем дебютном сезоне в Испании из-за тактических перестроений ему приходилось играть не в центральной зоне, а преимущественно на правом фланге. Реал Мадрид твердо намерен предотвратить повторение подобных позиционных несоответствий в будущем.

Реал МадридФранко МастантуоноСерия АТрансферыЧемпионат Испании
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Jahongir Tursunov
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