Один из живых легенд итальянского футбола, один из величайших игроков в истории миланского клуба Франко Барези ушел из жизни. Эта утрата глубоко опечалила весь футбольный мир, в частности, болельщиков «россонери». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Владелец Милана Джерри Кардинале выразил специальные соболезнования в связи с кончиной легендарного защитника. По его словам, Франко Барези был примером для всех не только своей игрой на поле, но и стойкостью в жизни.

Утрата для семьи россонери

Джерри Кардинале отметил, что это тяжелая утрата для семьи Барези и всей команды Милан. «Сегодня семья россонери скорбит по поводу кончины великого Франко Барези. Для поколений Франко воплощал в себе ценности, характер и совершенство, определяющие этот клуб», — заявил владелец клуба.

Сообщается, что даже столкнувшись с тяжелейшими испытаниями в своей жизни за последний год, Барези всегда оставался рядом с клубом Милан. Своими молчаливыми делами он напоминал о том, что значит защищать эти цвета.

Бесконечное наследие и память

Место Франко Барези в истории футбола несравненно. Оставленное им наследие глубоко, и оно будет жить вечно. Руководство клуба выразило соболезнования членам семьи покойного и всем людям, на жизнь которых он повлиял.

Память об игроке, оставившем яркий след в итальянском футболе и на международной арене, навсегда сохранится в сердцах болельщиков. Его преданность клубу послужит подлинной школой профессионализма для будущих поколений.