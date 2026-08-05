Андерс Лимпар: Арсенал Микеля Артеты может доминировать в Англии

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Андерс Лимпар назвал команду Микеля Артеты главным фаворитом следующего сезона Английской Премьер-лиги. По его мнению, некоторые изменения в конкурентной среде и возможные громкие трансферы могут обеспечить «канонирам» превосходство как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене на протяжении многих лет. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью изданию СвеаКасино Андерс Лимпар особо отметил, что уход из английского футбола таких опытных специалистов, как Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, станет огромным преимуществом для Арсенала. По словам бывшего футболиста, уход этих тренеров снизит главную конкурентную угрозу для команды на пути к завоеванию чемпионского титула.

Чемпионская гонка и главные конкуренты

По прогнозам Лимпара, в новом сезоне борьба за чемпионство вновь развернётся в основном между знакомыми командами. Он назвал Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед ближайшими преследователями Арсенала. Вместе с тем специалист предупредил, что Челси, значительно усиливший состав под руководством Хаби Алонсо, также станет серьёзным претендентом.

Специалист также поделился мнением о том, какие команды войдут в первую шестёрку по итогам сезона. По его прогнозу, компанию вышеупомянутой тройке составят Тоттенхэм, а также Брайтон или Ливерпуль. Арсеналу потребуется сохранять свои позиции, уделяя отдельное внимание каждому матчу и действуя грамотно.

Грандиозные планы на трансферном рынке

Рассуждая о дальнейшем усилении состава клуба, Андерс Лимпар посоветовал руководству до закрытия летнего трансферного окна пригласить нескольких звёздных футболистов. По его мнению, именно эти шаги могут превратить клуб в непобедимую силу в Англии и Лиге чемпионов УЕФА.

Бывший полузащитник заявил, что лично хотел бы видеть в команде следующих игроков:

Бруну Гимарайнс

Хулиан Альварес

Винисиус Жуниор

Христос Цолис

Лимпар подчеркнул, что приход таких футболистов позволит Арсеналу доминировать в европейском футболе не только в текущем сезоне, но и на протяжении следующих трёх лет. Хотя некоторые новички не сразу займут место в основном составе, ожидается, что глубокая и качественная скамейка запасных станет главным оружием Микеля Артеты для достижения высоких результатов.