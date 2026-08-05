Андерс Лимпар: Арсенал Микеля Артеты может доминировать в Англии
Бывший полузащитник лондонского Арсенала Андерс Лимпар назвал команду Микеля Артеты главным фаворитом следующего сезона Английской Премьер-лиги. По его мнению, некоторые изменения в конкурентной среде и возможные громкие трансферы могут обеспечить «канонирам» превосходство как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене на протяжении многих лет. Об этом Goal.com сообщает .
В интервью изданию СвеаКасино Андерс Лимпар особо отметил, что уход из английского футбола таких опытных специалистов, как Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, станет огромным преимуществом для Арсенала. По словам бывшего футболиста, уход этих тренеров снизит главную конкурентную угрозу для команды на пути к завоеванию чемпионского титула.
Чемпионская гонка и главные конкурентыПо прогнозам Лимпара, в новом сезоне борьба за чемпионство вновь развернётся в основном между знакомыми командами. Он назвал Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед ближайшими преследователями Арсенала. Вместе с тем специалист предупредил, что Челси, значительно усиливший состав под руководством Хаби Алонсо, также станет серьёзным претендентом.
Специалист также поделился мнением о том, какие команды войдут в первую шестёрку по итогам сезона. По его прогнозу, компанию вышеупомянутой тройке составят Тоттенхэм, а также Брайтон или Ливерпуль. Арсеналу потребуется сохранять свои позиции, уделяя отдельное внимание каждому матчу и действуя грамотно.
Грандиозные планы на трансферном рынкеРассуждая о дальнейшем усилении состава клуба, Андерс Лимпар посоветовал руководству до закрытия летнего трансферного окна пригласить нескольких звёздных футболистов. По его мнению, именно эти шаги могут превратить клуб в непобедимую силу в Англии и Лиге чемпионов УЕФА.
Бывший полузащитник заявил, что лично хотел бы видеть в команде следующих игроков:
- Бруну Гимарайнс
- Хулиан Альварес
- Винисиус Жуниор
- Христос Цолис
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