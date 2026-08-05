Стало известно неожиданное место продолжения карьеры Мохамеда Салаха после Ливерпуля

·42·Спорт
Стало известно неожиданное место продолжения карьеры Мохамеда Салаха после Ливерпуля

Уход капитана сборной Египта Мохамеда Салаха из английского клуба «Ливерпуль» стал одной из самых обсуждаемых трансферных сенсаций последних дней в футбольном мире. Борьба за опытного нападающего приобрела гораздо более острый характер, чем обычное соперничество между несколькими командами. По данным иксбт.ком, между клубами из Испании, Саудовской Аравии и Турции велись серьезные переговоры о будущем футболиста. Об этом Goal.com сообщает .

Как выяснилось, в услугах Салаха были заинтересованы не один и не два претендента, а сразу несколько влиятельных турецких команд, богатые клубы Саудовской Аравии, а также испанский «Атлетико Мадрид». Каждый проект имел свои преимущества и сложности, однако в итоге «Трабзонспор» обошел всех конкурентов и официально объявил о трансфере звездного футболиста.

Напряженная ситуация перед трансфером

В первые дни после чемпионата мира другой турецкий клуб, «Бешикташ», считался главным претендентом на египетского нападающего. Стороны даже успели согласовать номер футболиста — 11-й, стоимость контракта и детали съемок рекламных кампаний клуба. Руководство турецкой команды было уверено в успешном завершении сделки.

Однако в решающий момент переговоры неожиданно прекратились. Финансовые разногласия по условиям контракта, в частности по отдельным финансовым пунктам и роли агента футболиста Рами Аббаса, привели к заморозке сделки. Другие претенденты, оказавшиеся в выгодном положении, немедленно попытались воспользоваться ситуацией.

Действия других претендентов

После того как переговоры с «Бешикташем» зашли в тупик, клубы из Саудовской Аравии сразу вмешались в ситуацию. «Аль-Иттихад» стал явным лидером этой гонки. Кроме того, активность на трансферном рынке проявили клуб «Аль-Дирия» и испанский «Атлетико Мадрид», представившие свои предложения.

Несмотря на это, «Трабзонспор» сумел воспользоваться ситуацией, опроверг все прогнозы и первым пересек финишную черту в трансферной гонке. После официального объявления турецкого клуба в футбольном мире возник главный вопрос: принял ли Мохамед Салах правильное решение, выбрав именно эту команду?

В настоящее время журналисты и эксперты обсуждают положительные и отрицательные стороны этого трансфера. Ожидается, что переход футболиста уровня Салаха в турецкую Суперлигу повысит престиж чемпионата, однако время покажет, как сложится его карьера в новой команде.

Мохамед СалахТрансферТрабзонспорФутболЧемпионат Турции
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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