Уход капитана сборной Египта Мохамеда Салаха из английского клуба «Ливерпуль» стал одной из самых обсуждаемых трансферных сенсаций последних дней в футбольном мире. Борьба за опытного нападающего приобрела гораздо более острый характер, чем обычное соперничество между несколькими командами. По данным иксбт.ком, между клубами из Испании, Саудовской Аравии и Турции велись серьезные переговоры о будущем футболиста. Об этом Goal.com сообщает .

Как выяснилось, в услугах Салаха были заинтересованы не один и не два претендента, а сразу несколько влиятельных турецких команд, богатые клубы Саудовской Аравии, а также испанский «Атлетико Мадрид». Каждый проект имел свои преимущества и сложности, однако в итоге «Трабзонспор» обошел всех конкурентов и официально объявил о трансфере звездного футболиста.

Напряженная ситуация перед трансфером

В первые дни после чемпионата мира другой турецкий клуб, «Бешикташ», считался главным претендентом на египетского нападающего. Стороны даже успели согласовать номер футболиста — 11-й, стоимость контракта и детали съемок рекламных кампаний клуба. Руководство турецкой команды было уверено в успешном завершении сделки.

Однако в решающий момент переговоры неожиданно прекратились. Финансовые разногласия по условиям контракта, в частности по отдельным финансовым пунктам и роли агента футболиста Рами Аббаса, привели к заморозке сделки. Другие претенденты, оказавшиеся в выгодном положении, немедленно попытались воспользоваться ситуацией.

Действия других претендентов

После того как переговоры с «Бешикташем» зашли в тупик, клубы из Саудовской Аравии сразу вмешались в ситуацию. «Аль-Иттихад» стал явным лидером этой гонки. Кроме того, активность на трансферном рынке проявили клуб «Аль-Дирия» и испанский «Атлетико Мадрид», представившие свои предложения.

Несмотря на это, «Трабзонспор» сумел воспользоваться ситуацией, опроверг все прогнозы и первым пересек финишную черту в трансферной гонке. После официального объявления турецкого клуба в футбольном мире возник главный вопрос: принял ли Мохамед Салах правильное решение, выбрав именно эту команду?

В настоящее время журналисты и эксперты обсуждают положительные и отрицательные стороны этого трансфера. Ожидается, что переход футболиста уровня Салаха в турецкую Суперлигу повысит престиж чемпионата, однако время покажет, как сложится его карьера в новой команде.