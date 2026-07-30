Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?

·43·Спорт
Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?
Қисқача

Собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Майк Тайсон ўзининг енг севимли боксчиси Муҳаммад Али емас, балки тўрт вазн тоифасида чемпион бўлган Роберто Дюран еканини маълум қилди. Тайсоннинг тушунтиришича, унинг бу танловига сабаб иккаласининг ҳам болалик йиллари оғир шароитда ва қашшоқликда ўтганидир. "Темир Майк" ўзи Муҳаммад Алидек ёқимтой ва чиройли бўлмагани, кўчадан чиққан йигит сифатида айнан Дюранга ўхшашни истаганини таъкидлади.

Супероғир вазнда собиқ мутлақ жаҳон чемпиони, афсонавий Майк Тайсон барчани ҳайратда қолдириб, ўзининг энг севимли боксчиси Муҳаммад Али эмаслигини тан олди. "Темир Майк" ўзининг асл тимсоли сифатида бошқа бир бокс афсонасини кўрсатди.

Zamin.uz америкалик афсонанинг ESNEWS нашрига берган интервьюсига асосланиб, ушбу кутилмаган эътироф тафсилотлари ва Тайсоннинг танлови сабаблари ҳақида хабар беради.

Тарихий танлов: Роберто Дюран

Майк Тайсон ўз танловини тўрт вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлган, панамалик афсона Роберто Дюранда тўхтатган. Тайсоннинг таъкидлашича, у ёшлигиданоқ Дюранни ўзига жуда яқин ҳис қилган.

Бунинг асосий сабаби — иккаласининг болалик йиллари оғир шароитда ва қашшоқликда ўтгани.

— Роберто Дюран. У мен каби қашшоқликда улғайган. Мен Муҳаммад Алидек ёқимтой ва чиройли эмасдим, кўчадан чиққан йигит эдим. Шунинг учун Дюранга ўхшашни истардим — у менинг ўзига хос тимсолим эди, — деди Майк Тайсон.

Расмда Тайсон ва Дюраннинг ёшлик йиллари, оғир шароитларда кечган болалик ва ринг ичидаги жанг лаҳзалари акс этган.

Али, Дюран ва боксга бўлган қизиқиш

Аввалроқ Тайсон айнан Муҳаммад Али унда боксга бўлган илк қизиқишни уйғотганини айтган эди. Бироқ унинг сўзларига кўра, Роберто Дюран ва Шугар Рэй Леонард уни рингга чиқишни жиддий исташга мажбур қилган.

Тайсон панамалик спортчининг услуби ўз табиатига жуда яқин бўлганини алоҳида таъкидлайди:

  • Ҳужумкор бокс

  • Доимий босим

  • Қаттиқ зарбалар алмашувига тайёрлик

Дюраннинг "кўчадан чиққан" йигит сифатидаги образи Тайсоннинг қалбига яқинроқ бўлган.

Дюран — "Тошдек муштаклар" афсонаси

"Тошдек муштаклар" лақабини олган Роберто Дюран енгил, ярим ўрта, биринчи ўрта ва ўрта вазн тоифаларида жаҳон чемпиони бўлган. Унинг энг ёрқин ғалабаларидан бири — 1980 йилдаги Шугар Рэй Леонардга қарши биринчи жанг ҳисобланади.

Дюран профессионал рингда қарийб ярим аср давомида жанг қилган. Унинг рекорди — 103 ғалаба, 16 мағлубият ва 70 нокаут. 2007 йилда у Халқаро бокс шон-шараф залига киритилган.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Афсонавий боксчи

Майк Тайсон

Севимли боксчиси

Роберто Дюран

Севиш сабаби

Умумий ўтмиш (қашшоқлик, кўча тарбияси), тажовузкор услуб

Муҳаммад Алининг роли

Боксга илк қизиқишни уйғотган

Роберто Дюраннинг ютуқлари

Тўрт вазн тоифасида жаҳон чемпиони, "Тошдек муштаклар", 103 та ғалаба, Шон-шараф зали аъзоси

Майк Тайсоннинг асосий ютуғи

Тарихдаги энг ёш супероғир вазн чемпиони (20 ёшида)

Майк Тайсоннинг севимли боксчиси ҳақидаги эътирофи ва Роберто Дюраннинг афсонавий фаолияти — бу бокс оламидаги энг долзарб мавзулардан биридир.

Ушбу мақолани дарҳол дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва бокс ишқибозлари гуруҳларига юборинг!

Сизнингча, Майк Тайсоннинг танлови адолатлими? Сизнинг севимли боксчингиз ким? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Майк ТайсонМуҳаммад АлиРоберто ДуранШугар Рэй Леонард
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиБугун, 20:39Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиБугун, 19:51«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?«Реал» Мадриднинг дахлсиз тўртлиги: Моуринью лойиҳасининг асоси кимлар?Бугун, 19:48Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиАнчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги омадсиз иштироки сабабини очиқладиБугун, 19:37Расман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларРасман: «Манчестер Сити» юлдузи Жон Стоунз Миланда - барча тафсилотларБугун, 19:25Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Расман: «Челси» «Кристал Пэлас» юлдузини рекорд суммага сотиб олди!Бугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди