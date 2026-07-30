Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?
Собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Майк Тайсон ўзининг енг севимли боксчиси Муҳаммад Али емас, балки тўрт вазн тоифасида чемпион бўлган Роберто Дюран еканини маълум қилди. Тайсоннинг тушунтиришича, унинг бу танловига сабаб иккаласининг ҳам болалик йиллари оғир шароитда ва қашшоқликда ўтганидир. "Темир Майк" ўзи Муҳаммад Алидек ёқимтой ва чиройли бўлмагани, кўчадан чиққан йигит сифатида айнан Дюранга ўхшашни истаганини таъкидлади.
Супероғир вазнда собиқ мутлақ жаҳон чемпиони, афсонавий Майк Тайсон барчани ҳайратда қолдириб, ўзининг энг севимли боксчиси Муҳаммад Али эмаслигини тан олди. "Темир Майк" ўзининг асл тимсоли сифатида бошқа бир бокс афсонасини кўрсатди.
Zamin.uz америкалик афсонанинг ESNEWS нашрига берган интервьюсига асосланиб, ушбу кутилмаган эътироф тафсилотлари ва Тайсоннинг танлови сабаблари ҳақида хабар беради.
Тарихий танлов: Роберто Дюран
Майк Тайсон ўз танловини тўрт вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлган, панамалик афсона Роберто Дюранда тўхтатган. Тайсоннинг таъкидлашича, у ёшлигиданоқ Дюранни ўзига жуда яқин ҳис қилган.
Бунинг асосий сабаби — иккаласининг болалик йиллари оғир шароитда ва қашшоқликда ўтгани.
— Роберто Дюран. У мен каби қашшоқликда улғайган. Мен Муҳаммад Алидек ёқимтой ва чиройли эмасдим, кўчадан чиққан йигит эдим. Шунинг учун Дюранга ўхшашни истардим — у менинг ўзига хос тимсолим эди, — деди Майк Тайсон.
Расмда Тайсон ва Дюраннинг ёшлик йиллари, оғир шароитларда кечган болалик ва ринг ичидаги жанг лаҳзалари акс этган.
Али, Дюран ва боксга бўлган қизиқиш
Аввалроқ Тайсон айнан Муҳаммад Али унда боксга бўлган илк қизиқишни уйғотганини айтган эди. Бироқ унинг сўзларига кўра, Роберто Дюран ва Шугар Рэй Леонард уни рингга чиқишни жиддий исташга мажбур қилган.
Тайсон панамалик спортчининг услуби ўз табиатига жуда яқин бўлганини алоҳида таъкидлайди:
Ҳужумкор бокс
Доимий босим
Қаттиқ зарбалар алмашувига тайёрлик
Дюраннинг "кўчадан чиққан" йигит сифатидаги образи Тайсоннинг қалбига яқинроқ бўлган.
Дюран — "Тошдек муштаклар" афсонаси
"Тошдек муштаклар" лақабини олган Роберто Дюран енгил, ярим ўрта, биринчи ўрта ва ўрта вазн тоифаларида жаҳон чемпиони бўлган. Унинг энг ёрқин ғалабаларидан бири — 1980 йилдаги Шугар Рэй Леонардга қарши биринчи жанг ҳисобланади.
Дюран профессионал рингда қарийб ярим аср давомида жанг қилган. Унинг рекорди — 103 ғалаба, 16 мағлубият ва 70 нокаут. 2007 йилда у Халқаро бокс шон-шараф залига киритилган.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Афсонавий боксчи
Майк Тайсон
Севимли боксчиси
Роберто Дюран
Севиш сабаби
Умумий ўтмиш (қашшоқлик, кўча тарбияси), тажовузкор услуб
Муҳаммад Алининг роли
Боксга илк қизиқишни уйғотган
Роберто Дюраннинг ютуқлари
Тўрт вазн тоифасида жаҳон чемпиони, "Тошдек муштаклар", 103 та ғалаба, Шон-шараф зали аъзоси
Майк Тайсоннинг асосий ютуғи
Тарихдаги энг ёш супероғир вазн чемпиони (20 ёшида)
Майк Тайсоннинг севимли боксчиси ҳақидаги эътирофи ва Роберто Дюраннинг афсонавий фаолияти — бу бокс оламидаги энг долзарб мавзулардан биридир.
Ушбу мақолани дарҳол дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва бокс ишқибозлари гуруҳларига юборинг!
Сизнингча, Майк Тайсоннинг танлови адолатлими? Сизнинг севимли боксчингиз ким? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…