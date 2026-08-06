Каннаваро топ рақибни айтмади: Ўзбекистонни кимлар кутмоқда?
Фабио Каннаваро яқин FIFA кунларида Жанубий Кореяга қарши ўйин ўтказилишини маълум қилди, ЎФА эса Эронни Тошкентга олиб келиш бўйича музокара олиб бормоқда. Шунингдек, Ўзбекистон яна бир «жуда кучли топ терма жамоа» билан музокаралашмоқда, аммо унинг номи ҳозирча ошкор этилмади. Каннаваро рейтинг учун қулай рақиблардан кўра, жамоанинг ҳақиқий даражасини кўрсатадиган кучли терма жамоалар билан ўйнаш муҳимлигини таъкидлади.
Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидан кейинги режалари шакллана бошлади. Бош мураббий Фабио Каннаваро яқин ФИФА кунларида Жанубий Кореяга қарши ўйин ўтказилишини маълум қилиб, Эронни Тошкентга олиб келиш бўйича музокаралар давом этаётганини билдирди.
Италиялик мутахассис яна бир «жуда кучли топ терма жамоа» билан ҳам мулоқот олиб борилаётганини айтди, аммо рақиб номини ҳозирча очиқламади. Каннаваронинг мақсади аниқ: рейтинг учун қулай рақиб эмас, миллий жамоанинг ҳақиқий даражасини кўрсатиб берадиган синовлар керак.
Жанубий Кореяга қарши ўйин режага киритилди
ЎФА мажлислар залида ўтказилган матбуот анжуманида Каннаваро Ўзбекистоннинг бўлажак рақиблари ҳақида гапирди.
«Биз Жанубий Корея терма жамоаси билан ўйнаймиз. Ўзбекистонда Эронга қарши ўйнаш учун музокаралар ўтказяпмиз».
Мураббий Жанубий Корея билан учрашувни амалга ошириладиган ўйин сифатида тилга олди. Бироқ баҳснинг санаси, шаҳри ва стадиони ҳозирча эълон қилинмади.
Жанубий Корея Ўзбекистон учун техник, жисмоний ва тактик жиҳатдан жиддий синов бўлади. Корейслар юқори суръат, тўпсиз ҳаракат ва тезкор прессингда Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бири саналади.
Бундай ўйин Каннаварога мундиалдан кейин янгиланиши кутилаётган таркибни юқори босим остида текшириш имконини беради.
Эрон Тошкентга келиши мумкин
ЎФА айни пайтда Эрон миллий жамоаси билан Ўзбекистонда ўртоқлик учрашуви ўтказиш бўйича музокара олиб бормоқда.
Ҳозирча бу баҳс расман тасдиқланган эмас. Томонлар сана, ташкилий шартлар ва ўйин жойи бўйича келишувга эришганидан кейингина учрашув тақвимга киритилади.
Эрон Ўзбекистонга яхши таниш рақиб. Жамоалар 2026 йилги жаҳон чемпионати саралашида ҳам бир гуруҳдан жой олган ва ўзаро баҳсларда кескин рақобат кузатилган. Масалан, 2024 йил октябрида Тошкентдаги саралаш учрашуви 0:0 ҳисобида якунланган.
Ушбу рақиб билан янги тўқнашув Ўзбекистоннинг Осиё кубоги олдидан қитъадаги асосий рақобатчиларидан бирига нисбатан ҳолатини баҳолаш учун муҳим бўлади.
Номи сир сақланаётган топ жамоа ким?
Матбуот анжуманининг энг қизиқ қисми Каннаваро номини очиқламаган рақиб билан боғлиқ бўлди.
«Жуда ҳам кучли топ терма жамоа билан музокара олиб боряпмиз».
Мураббий жамоа қайси қитъадан экани ёки учрашув қаерда ўтказилиши мумкинлигига аниқлик киритмади. Бу музокаралар ҳали якуний босқичга етмаганини англатиши мумкин.
Кучли терма жамоалар билан ўртоқлик ўйинини ташкил қилишда бир нечта жиҳат келишилиши керак:
— ҳар икки жамоанинг тақвими;
— ўйин ўтказиладиган мамлакат;
— сафар ва ташкилий харажатлар;
— футболчиларнинг клублардан қачон озод этилиши;
— трансляция ва тижорий шартлар.
Шу сабаб музокара олиб борилаётган рақибни расмий шартнома тузилмасидан аввал эълон қилмаслик футбол амалиётида одатий ҳол.
Каннаварога нима учун айнан кучли рақиблар керак?
Италиялик мутахассис ЎФАдан мунтазам равишда юқори савияли жамоалар билан баҳс ташкил этишни сўраётганини таъкидлади.
«Айнан шундай жамоаларга қарши ўйинларда ўз даражангизни оширишингиз мумкин. ФИФА рейтинги ҳам муҳим, очколар олиш керак. Аммо асосий мақсадимиз терма жамоани кучайтириш бўлиши керак».
Кучсизроқ рақиб устидан йирик ғалаба рейтинг учун маълум фойда бериши ва футболчиларга ишонч бағишлаши мумкин. Бироқ у жамоанинг юқори прессинг, катта тезлик ва индивидуал маҳоратга қарши қай даражада тайёр эканини тўлиқ кўрсатмайди.
Кучли рақиблар эса муаммоларни яширмайди. Улар:
— ҳимоядаги бўшлиқларни очади;
— қарор қабул қилиш тезлигини синайди;
— футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини кўрсатади;
— янги тактик схеманинг ишлаш-ишламаслигини аниқлашга ёрдам беради.
Каннаваро Канадага қарши аввалги ўртоқлик ўйинидан кейин ҳам хатоларни расмий мусобақада эмас, назорат баҳсларида кўриш фойдалироқ эканини таъкидлаган эди.
Кенгайтирилган ФИФА ойнаси янги имконият беради
2026 йилдан эркаклар миллий жамоалари тақвимида муҳим ўзгариш амал қилади. Сентябрь охири ва октябрь бошида 16 кунлик ягона халқаро ойна ташкил қилиниб, унда ҳар бир терма жамоа тўрттагача ўйин ўтказиши мумкин.
Ноябрь ойида эса тўққиз кунлик алоҳида ойна сақланади ва унда иккита халқаро учрашув ўтказиш имкони мавжуд.
Каннаваронинг айтишича, ноябрда ҳам Ўзбекистонни сифатли ўртоқлик баҳслари кутмоқда. Демак, йил якунига қадар терма жамоа таркибида янги футболчиларни кўриш ва бош мураббий режалаштираётган тактик ўзгаришларни синовдан ўтказиш учун бир нечта имконият пайдо бўлади.
Осиё кубогигача жамоа ҳақиқий синовдан ўтади
Каннаваро аввалроқ миллий жамоани ёшартириш, футболчиларни аввалги хизматлари эмас, ҳозирги спорт формаси бўйича танлаш ва асосий тактик схемани 4-3-3 кўринишига ўтказиш ниятини билдирган эди.
Бундай ўзгаришларни машғулотнинг ўзида баҳолаб бўлмайди. Ёш футболчининг катта босимдаги ҳаракати, янги ҳимоя чизиғининг ишончлилиги ва жамоанинг юқори темпни ушлаб туриш қобилияти кучли рақибларга қарши ўйинлардагина кўринади.
Жанубий Корея билан баҳс шу йўлдаги биринчи муҳим синовлардан бири бўлади. Эрон ва номи ҳозирча сир сақланаётган топ терма жамоа билан келишув амалга ошса, Ўзбекистон Осиё кубогига оддий ўртоқлик учрашувлари эмас, кичик синов турнирига тенг тақвим орқали тайёрланади.
Каннаваро рейтингдаги осон очколардан кўра жамоанинг ҳақиқий ўсишини танламоқда. Энди ҳамма эътибор битта саволга қаратилган: ЎФА музокара олиб бораётган сирли топ рақиб қайси терма жамоа? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…