Манчестер Юнайтед мавсум трансферини амалга оширди
Шай Гивен Манчестер Юнайтеднинг 35 миллион фунт-стерлингга Юрий Тилемансни трансфер қилганини ажойиб келишув деб баҳолади. У бошқа клублар Сандро Тонали учун 100 миллион фунт-стерлинг, Бруно Гимараеш учун эса 75 миллион фунт-стерлинг сарфлаган бир пайтда, белгиялик яримҳимоячининг тажрибаси ва нисбатан арзон нархи жамоа учун катта фойда эканини таъкидлади.
Англия Премер-лигаси грандларидан бири бўлган Манчестер Юнайтед жамоаси трансфер бозорида ўта фойдали келишувга эришди. Швей ГИВEН маълумотига кўра, клуб таркибига келиб қўшилган белгиялик яримҳимоячи Юрий Тилеманс жорий мавсумдаги энг муваффақиятли харидлардан бири бўлиши кутилмоқда. Мазкур трансфер клуб раҳбариятининг тўғри қарори сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида собиқ дарвозабон Шай Гивен Манчестер Юнайтед қиймати 35 миллион фунт-стерлинг бўлган Юрий Тилеманс трансфери орқали ажойиб натижага эришганини таъкидлади. Унинг фикрича, футболчи бошқа қимматбаҳо харидлар билан солиштирганда анча арзон ва фойдали вариант бўлиб чиқди.
Марказий чизиқдаги тежамкорлик ва тажрибаМутахассиснинг таъкидлашича, бошқа клублар Сандро Тонали учун 100 миллион фунт-стерлинг ёки Бруно Гимараеш учун 75 миллион фунт-стерлинг сарфлаган бир пайтда, Манчестер Юнайтеднинг атиги 35 миллион фунт эвазига тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олгани чинакам омадли қадамдир. Астон Вилла молиявий қоидалар сабабли футболчини сотишга мажбур бўлгани айтилмоқда.
Юрий Тилеманс клуб ва терма жамоа сафида улкан тажрибага эга бўлиб, бу омил жамоа ўйинини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва рақобатбардошлиги жамоа бош мураббийи Рубен Аморим учун катта ёрдам бериши кутилмоқда.
Сенне Ламменс истиқболиМайдон марказидан ташқари, дарвоза чизиғидаги ўзгаришлар ҳам мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Шай Гивен Сенне Ламменсни Девид Де Хеа кетганидан бери Олд Траффорддаги энг мукаммал дарвозабон сифатида таърифлаб, уни жамоанинг узоқ йиллик муаммоларига ечим деб атади.
Гарчи футболчи Жаҳон чемпионатида қимматга тушган хатога йўл қўйган бўлса-да, тажрибали дарвозабон бу ҳолат ёш посбоннинг характерини янада тоблашини қайд этди. Ламменснинг босим остида ҳам хотиржам ҳаракат қилиши ва ўйинга бўлган ёндашуви уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий фазилат сифатида кўрсатилмоқда.
…