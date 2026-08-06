Манчестер Юнайтед мавсум трансферини амалга оширди

·93·Спорт
Манчестер Юнайтед мавсум трансферини амалга оширди
Қисқача

Шай Гивен Манчестер Юнайтеднинг 35 миллион фунт-стерлингга Юрий Тилемансни трансфер қилганини ажойиб келишув деб баҳолади. У бошқа клублар Сандро Тонали учун 100 миллион фунт-стерлинг, Бруно Гимараеш учун эса 75 миллион фунт-стерлинг сарфлаган бир пайтда, белгиялик яримҳимоячининг тажрибаси ва нисбатан арзон нархи жамоа учун катта фойда эканини таъкидлади.

Англия Премер-лигаси грандларидан бири бўлган Манчестер Юнайтед жамоаси трансфер бозорида ўта фойдали келишувга эришди. Швей ГИВEН маълумотига кўра, клуб таркибига келиб қўшилган белгиялик яримҳимоячи Юрий Тилеманс жорий мавсумдаги энг муваффақиятли харидлардан бири бўлиши кутилмоқда. Мазкур трансфер клуб раҳбариятининг тўғри қарори сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида собиқ дарвозабон Шай Гивен Манчестер Юнайтед қиймати 35 миллион фунт-стерлинг бўлган Юрий Тилеманс трансфери орқали ажойиб натижага эришганини таъкидлади. Унинг фикрича, футболчи бошқа қимматбаҳо харидлар билан солиштирганда анча арзон ва фойдали вариант бўлиб чиқди.

Марказий чизиқдаги тежамкорлик ва тажриба

Мутахассиснинг таъкидлашича, бошқа клублар Сандро Тонали учун 100 миллион фунт-стерлинг ёки Бруно Гимараеш учун 75 миллион фунт-стерлинг сарфлаган бир пайтда, Манчестер Юнайтеднинг атиги 35 миллион фунт эвазига тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олгани чинакам омадли қадамдир. Астон Вилла молиявий қоидалар сабабли футболчини сотишга мажбур бўлгани айтилмоқда.

Юрий Тилеманс клуб ва терма жамоа сафида улкан тажрибага эга бўлиб, бу омил жамоа ўйинини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва рақобатбардошлиги жамоа бош мураббийи Рубен Аморим учун катта ёрдам бериши кутилмоқда.

Сенне Ламменс истиқболи

Майдон марказидан ташқари, дарвоза чизиғидаги ўзгаришлар ҳам мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Шай Гивен Сенне Ламменсни Девид Де Хеа кетганидан бери Олд Траффорддаги энг мукаммал дарвозабон сифатида таърифлаб, уни жамоанинг узоқ йиллик муаммоларига ечим деб атади.

Гарчи футболчи Жаҳон чемпионатида қимматга тушган хатога йўл қўйган бўлса-да, тажрибали дарвозабон бу ҳолат ёш посбоннинг характерини янада тоблашини қайд этди. Ламменснинг босим остида ҳам хотиржам ҳаракат қилиши ва ўйинга бўлган ёндашуви уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий фазилат сифатида кўрсатилмоқда.

Манчестер ЮнайтедЮрий ТилемансСенне ЛамменсТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)