Манчестер Юнайтед молиявий барқарорлик учун янги шартнома бандини жорий қилди

·58·Спорт
Манчестер Юнайтед молиявий барқарорлик учун янги шартнома бандини жорий қилди
Қисқача

Манчестер Юнайтед Чемпионлар лигасига чиқиш учун футболчиларга автоматик 25 фоизлик маош устамасини бекор қилиб, янги шартномаларда 60 фоизлик иштирок талабини жорий этди. 2023-йил охиридан бошлаб амал қилаётган қоидага кўра, бонус фақат мавсумдаги расмий учрашувларнинг камида 60 фоизида майдонга тушган футболчиларга берилади.

Манчестер Юнайтед клуби сўнгги ўн йил давомида ўзини оқламаган молиявий моделни ўзгартириш ва маошлар фондини жиловлаш мақсадида шартнома музокараларига муҳим ўзгартиришлар киритди. Те Телеграпҳ нашри хабар қилишича, «қизил иблислар» эндиликда футболчиларга Чемпионлар лигасига чиққани учун автоматик тарзда улкан миқдорда маош ошишини кафолатлайдиган эски тизимдан воз кечмоқда. Ушбу янги ёндашув клубга келгусида ортиқча харажатлардан қочиш ва таркибдаги молиявий мувозанатни тиклаш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Инеос раҳбарияти 2023-йил охиридан бошлаб янги трансферлар ва шартномани узайтирадиган ўйинчилар учун тубдан фарқ қилувчи қоидаларни жорий этган. Авваллари Олд Траффорд раҳбарияти мавсум якунида нуфузли Европа турнирига йўлланма олинганда, бутун жамоа аъзоларининг маошини бирдек 25 фоизга ошириб бериш амалиётидан фойдаланган. Оқибатда, заҳирада ўтирадиган ёки асосий таркибда мунтазам ўйнамайдиган футболчилар ҳам ҳеч қандай ҳаракатсиз улкан гонорарларга эга бўлиб келган ва уларни жамоадан сотиб юбориш клуб учун оғир вазифага айланганди.

Янги шартноманинг асосий шартлари

Те Сун нашрининг ёзишича, янги сиёсатга кўра, Чемпионлар лигасига чиққани учун бериладиган 25 фоизли устама энди ҳамма учун кафолатланмайди. Бунинг ўрнига футболчи мавсум давомида расмий учрашувларнинг камида 60 фоизида майдонга тушиб, етарли дақиқа тўплаши шарт. Фақатгина жамоа муваффақиятига ўзининг сезиларли ҳиссасини қўшган ўйинчигина молиявий мукофотга эга бўлади. Бу эса клуб маблағларининг асоссиз совурилишининг олдини олади.

Ушбу ўзгаришларнинг зарурати Маркус Рэшфорд вазиятида яққол кўзга ташланди. Англиялик ҳужумчи клубнинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда, бироқ унинг амалдаги беш йиллик шартномаси 2023-йил июльида, яни янги чекловлар расман кучга киришидан бироз олдин имзоланган эди. Ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказганига ва Манчестер Юнайтеднинг Чемпионлар лигасига қайтишига ҳисса қўшмаганига қарамай, Рэшфорд шартномадаги эски банд сабабли ёзда 4 миллион фунт стерлинг миқдорида бонус олиши кутилмоқда. Айнан мана шундай ҳолатларнинг такрорланишига йўл қўймаслик учун ҳам 60 фоизлик чегара ўрнатилган.

Янги тизимнинг илк натижалари

GOAL.com хабар беришича, янги тизимнинг ижобий таъсири ҳозирнинг ўзида Джошуа Зиркзее ва Мануэль Угарте каби футболчилар мисолида сезила бошлаган. Зиркзее ўтган мавсумда талаб этилган ўйин вақтини бажара олмагани боис унинг маоши ўзгармасдан қолди ва бу клубнинг маошлар бюджетини бошқаришига қўл келди. Мануэль Угарте ҳам етарли дақиқа ўйнамагани сабабли мазкур шартдан четда қолди. Унинг молиявий юки жиддий тиззасидан олган жароҳати сабабли бироз юмшатилди — Жаҳон чемпионати саралашида жароҳатлангани учун FIFA унинг ҳафтасига 120 000 фунт стерлинглик маошини қоплаб бермоқда.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордДжошуа ЗиркзееМануэль УгартеAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)