Манчестер Юнайтед молиявий барқарорлик учун янги шартнома бандини жорий қилди
Манчестер Юнайтед Чемпионлар лигасига чиқиш учун футболчиларга автоматик 25 фоизлик маош устамасини бекор қилиб, янги шартномаларда 60 фоизлик иштирок талабини жорий этди. 2023-йил охиридан бошлаб амал қилаётган қоидага кўра, бонус фақат мавсумдаги расмий учрашувларнинг камида 60 фоизида майдонга тушган футболчиларга берилади.
Манчестер Юнайтед клуби сўнгги ўн йил давомида ўзини оқламаган молиявий моделни ўзгартириш ва маошлар фондини жиловлаш мақсадида шартнома музокараларига муҳим ўзгартиришлар киритди. Те Телеграпҳ нашри хабар қилишича, «қизил иблислар» эндиликда футболчиларга Чемпионлар лигасига чиққани учун автоматик тарзда улкан миқдорда маош ошишини кафолатлайдиган эски тизимдан воз кечмоқда. Ушбу янги ёндашув клубга келгусида ортиқча харажатлардан қочиш ва таркибдаги молиявий мувозанатни тиклаш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Инеос раҳбарияти 2023-йил охиридан бошлаб янги трансферлар ва шартномани узайтирадиган ўйинчилар учун тубдан фарқ қилувчи қоидаларни жорий этган. Авваллари Олд Траффорд раҳбарияти мавсум якунида нуфузли Европа турнирига йўлланма олинганда, бутун жамоа аъзоларининг маошини бирдек 25 фоизга ошириб бериш амалиётидан фойдаланган. Оқибатда, заҳирада ўтирадиган ёки асосий таркибда мунтазам ўйнамайдиган футболчилар ҳам ҳеч қандай ҳаракатсиз улкан гонорарларга эга бўлиб келган ва уларни жамоадан сотиб юбориш клуб учун оғир вазифага айланганди.
Янги шартноманинг асосий шартлариТе Сун нашрининг ёзишича, янги сиёсатга кўра, Чемпионлар лигасига чиққани учун бериладиган 25 фоизли устама энди ҳамма учун кафолатланмайди. Бунинг ўрнига футболчи мавсум давомида расмий учрашувларнинг камида 60 фоизида майдонга тушиб, етарли дақиқа тўплаши шарт. Фақатгина жамоа муваффақиятига ўзининг сезиларли ҳиссасини қўшган ўйинчигина молиявий мукофотга эга бўлади. Бу эса клуб маблағларининг асоссиз совурилишининг олдини олади.
Ушбу ўзгаришларнинг зарурати Маркус Рэшфорд вазиятида яққол кўзга ташланди. Англиялик ҳужумчи клубнинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда, бироқ унинг амалдаги беш йиллик шартномаси 2023-йил июльида, яни янги чекловлар расман кучга киришидан бироз олдин имзоланган эди. Ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказганига ва Манчестер Юнайтеднинг Чемпионлар лигасига қайтишига ҳисса қўшмаганига қарамай, Рэшфорд шартномадаги эски банд сабабли ёзда 4 миллион фунт стерлинг миқдорида бонус олиши кутилмоқда. Айнан мана шундай ҳолатларнинг такрорланишига йўл қўймаслик учун ҳам 60 фоизлик чегара ўрнатилган.
…