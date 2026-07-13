Петиция против Аргентины: новый скандал вокруг Месси...

По мере приближения решающей стадии ЧМ-2026 споры вокруг сборной Аргентины разгораются с новой силой. В интернете появилась петиция с требованием исключить Лионелья Месси и его команду из турнира, что вызвало бурную дискуссию среди футбольных болельщиков.

Что требуют в петиции?

Данная петиция размещена на сайте аргентинаут.ком. В ней утверждается, что ФИФА и судьи проявляют «предвзятое отношение» в пользу сборной Аргентины.

В тексте петиции содержится требование исключить Аргентину из ЧМ-2026 и «предоставить равные возможности» другим командам.

«Если победитель известен заранее, зачем остальному миру участвовать в чемпионате?» — говорится в обращении.

На сайте указано, что петицию поддержали миллионы людей. Однако эти цифры официально не подтверждены независимыми источниками.

Почему болельщики недовольны?

В социальных сетях некоторые болельщики утверждают, что во время ЧМ-2026 было принято много спорных решений в пользу Аргентины.

В частности, они приводят в пример то, что Месси не получил красную карточку в матче группового этапа против Алжира, а в плей-офф аргентинцам доставались более легкие соперники.

Кроме того, большие споры вызвал матч 1/8 финала против Египта. В той игре Аргентина, проигрывая 0:2, в итоге одержала победу со счетом 3:2.

Как прошел путь Аргентины?

Сборная Аргентины провела очень драматичные матчи в плей-офф.

Стадия Соперник Результат 1/16 финала Кабо-Верде 3:2, в дополнительное время 1/8 финала Египет 3:2, камбэк 1/4 финала Швейцария 3:1, в дополнительное время Полуфинал Англия 15 июля

Если для аргентинских болельщиков эти результаты являются демонстрацией характера и опыта, то для критиков они порождают новые вопросы.

Доказаны ли обвинения в адрес ФИФА?

На данный момент нет официальных доказательств того, что ФИФА или судьи намеренно принимали решения в пользу Аргентины.

Поэтому мнения в петиции следует расценивать как недовольство болельщиков и интернет-дискуссии. В футболе всегда случаются спорные решения, особенно когда речь идет о Месси, Аргентине и полуфинале чемпионата мира, каждый эпизод рассматривается под микроскопом.

Однако тот факт, что об этом говорят миллионы болельщиков, является сигналом и для ФИФА: вопрос прозрачности турнира и доверия к решениям судей снова вышел на повестку дня.

Фактор Месси накаляет страсти

Лионель Месси остается одной из ключевых фигур сборной Аргентины на ЧМ-2026. Его имя оказывается в центре каждого спорного эпизода.

Критики утверждают, что судьи относятся к Месси более мягко, в то время как его сторонники видят в этом обычную зависть и давление на одного из величайших игроков в истории футбола.

Истина же выяснится на поле: Аргентина еще не вышла в финал, и впереди тяжелый полуфинал против Англии.

Давление перед игрой с Англией возросло

15 июля сборная Аргентины встретится с Англией в полуфинале ЧМ-2026. Этот матч и без того был одним из самых громких противостояний турнира.

Теперь же петиция, споры вокруг судейства и критика в адрес Месси еще больше усилили давление вокруг встречи.

Для Англии это шанс выйти в финал. Для Аргентины — это не только путевка в финал, но и возможность ответить на поле на все сомнения вокруг своих побед.

Что изменит петиция в интернете?

Подобные онлайн-петиции обычно не оказывают прямого влияния на решения ФИФА. Для исключения сборной из турнира должны быть официальные нарушения, дисциплинарное дело или четкие правовые основания.

Поэтому исключить Аргентину из ЧМ только из-за подписей в интернете практически невозможно.

Но шум вокруг петиции показывает другое: болельщики стали жестче требовать ответов по поводу судейства, VAR и прозрачности турнира.

Главный ответ будет на поле

Похоже, споры вокруг Аргентины утихнут не скоро. Петиция — на одной чаше весов, результаты Месси и его команды — на другой.

Теперь главный вопрос в том: сможет ли Аргентина в полуфинале против Англии своей игрой развеять все сомнения, или этот конфликт разгорится еще сильнее к финалу?

Лучший ответ в футболе — это не пресс-релиз, а табло. 15 июля поле может дать ответы на многие вопросы.