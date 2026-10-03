Серьезная потеря в обороне: «Реал» выбрал 3 кандидатов после травмы Асенсио

Мадридский «Реал» столкнулся с неожиданной проблемой. Из-за серьезной травмы центрального защитника Рауля Асенсио, выбывшего на длительный срок, «сливочные» срочно ломают голову над усилением центра защиты.

Как сообщает испанское издание Фичаджес, селекционная служба мадридцев сформировала шорт-лист для центра обороны, в который вошли три известных защитника.

3 кандидата из шорт-листа «Реала»: кто они?

Футболисты, находящиеся в поле зрения мадридского гранда:

Хакобо Рамон («Комо») — основной и приоритетный вариант; Нико Шлоттербек («Боруссия Дортмунд»); Алессандро Бастони («Интер»).

В настоящее время руководство «Реала» рассматривает своего воспитанника Хакобо Рамона как наиболее подходящий и удобный вариант.

Пункт обратного выкупа за 9 миллионов евро и главное препятствие

«Реал» может осуществить трансфер Рамона на весьма выгодных условиях:

Летом 2025 года мадридский клуб продал 20-летнего защитника итальянскому «Комо» за 2,5 миллиона евро .

Согласно соглашению, «Реал» сохранил за собой 50 процентов прав на игрока и включил в контракт ряд пунктов о возврате. Следующим летом мадридцы имеют возможность вернуть его за 9 миллионов евро.

Однако главным препятствием для трансфера могут стать не деньги, а личное желание игрока. В настоящее время Хакобо Рамон регулярно выходит в стартовом составе «Комо». Сообщается, что из-за нежелания терять постояннуюигровую практику он не слишком склонен возвращаться в Мадрид в качестве запасного.

Для информации: после семи сыгранных туров Ла Лиги «Реал» с 15 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.