Серьезная потеря в обороне: «Реал» выбрал 3 кандидатов после травмы Асенсио
Мадридский «Реал» столкнулся с неожиданной проблемой. Из-за серьезной травмы центрального защитника Рауля Асенсио, выбывшего на длительный срок, «сливочные» срочно ломают голову над усилением центра защиты.
Как сообщает испанское издание Фичаджес, селекционная служба мадридцев сформировала шорт-лист для центра обороны, в который вошли три известных защитника.
3 кандидата из шорт-листа «Реала»: кто они?
Футболисты, находящиеся в поле зрения мадридского гранда:
Хакобо Рамон («Комо») — основной и приоритетный вариант;
Нико Шлоттербек («Боруссия Дортмунд»);
Алессандро Бастони («Интер»).
В настоящее время руководство «Реала» рассматривает своего воспитанника Хакобо Рамона как наиболее подходящий и удобный вариант.
Пункт обратного выкупа за 9 миллионов евро и главное препятствие
«Реал» может осуществить трансфер Рамона на весьма выгодных условиях:
Летом 2025 года мадридский клуб продал 20-летнего защитника итальянскому «Комо» за 2,5 миллиона евро.
Согласно соглашению, «Реал» сохранил за собой 50 процентов прав на игрока и включил в контракт ряд пунктов о возврате. Следующим летом мадридцы имеют возможность вернуть его за 9 миллионов евро.
Однако главным препятствием для трансфера могут стать не деньги, а личное желание игрока. В настоящее время Хакобо Рамон регулярно выходит в стартовом составе «Комо». Сообщается, что из-за нежелания терять постояннуюигровую практику он не слишком склонен возвращаться в Мадрид в качестве запасного.
Для информации: после семи сыгранных туров Ла Лиги «Реал» с 15 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.
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