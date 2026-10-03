«Даже львы знают, когда заканчивается охота»: Ибрагимович о демарше Роналду

·68·Спорт
«Даже львы знают, когда заканчивается охота»: Ибрагимович о демарше Роналду

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович Криштиану Роналду отреагировал на скандальный уход из расположения сборной Португалии. Бывший нападающий, всегда отличавшийся резкими и откровенными высказываниями, назвал это решение португальской звезды неуважением.

Ранее сообщалось, что 41-летний Роналду решил покинуть расположение команды и завершить карьеру в сборной из-за того, что не вышел на поле в матче Лиги наций против Норвегии и провел всю встречу на скамейке запасных.

«Не разрушай созданное тобой наследие из-за своего эго»

Златан Ибрагимович подчеркнул, что Роналду должен признать свой возраст и уметь вовремя остановиться:

«Не стоит разрушать наследие, которое ты создал, из-за своего эго. Уйти из расположения сборной Португалии, не поговорив с партнерами по команде? Это неуважение. Ты должен понимать, что ты уже не молод.

Посмотри на Златана. Я тоже когда-то был молодым. Играл на самом высоком уровне, а потом завершил карьеру. Даже львы знают, когда заканчивается охота», — сказал Ибрагимович.

Конфликт вокруг Роналду в разгаре

Будущее Криштиану в национальной команде и его разногласия с тренерским штабом продолжают бурно обсуждаться в международном спортивном сообществе. Каким будет следующий шаг 41-летнего форварда, покинувшего сборную из-за недовольства в матче с Норвегией, пока остается открытым.

Златан ИбрагимовичКриштиану Роналдусборная ПортугалииЛига наций
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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