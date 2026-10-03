Зинедин Зидан рассказал, чем он расстроен после ничьей с Италией
В одном из центральных матчей Лиги наций сборные Франции и Италии сыграли вничью со счетом 1:1. По окончании встречи главный тренер французов Зинедин Зидан поделился своими мыслями и не скрывал, что, несмотря на удовлетворение от игры, он сильно расстроен результатом.
Наставник Франции подчеркнул, что его подопечные доминировали на поле, но мелкие детали в футболе не позволили вырвать победу.
«Горжусь своими футболистами»
В интервью телеканалу ТФ1 Зинедин Зидан откровенно рассказал об анализе игры и своих эмоциях:
«Я очень расстроен, потому что мы заслуживали большего. Но футбол есть футбол. Мы должны были завершать игру победой. Тем не менее, я горжусь своими футболистами. Они выложились на поле по полной, в этом нет никаких сомнений», — сказал главный тренер.
Специалист также остановился на тактических изменениях в первом и втором таймах:
«В первом тайме мы контролировали мяч, но это не принесло результата. В перерыве мы постарались исправить именно этот аспект. Чтобы нанести удар по воротам соперника, нужно использовать свободные зоны. Мы смогли показать ту игру, которую планировали, а Италия действовала в своей оборонительной манере. У наших ворот серьезной опасности практически не возникало».
«Малейший эпизод может все изменить»
Отвечая на вопрос журналистов о Люка да Кунье, Зидан выразил полное доверие каждому члену команды:
«Вы хорошо играете весь матч, делаете все правильно, но малейший эпизод может все изменить. Расстроен ли я Люка да Куньей? Нет. Для меня самое главное — это то, что я увидел во всех своих футболистах. Я очень доволен их игрой. Они могут гордиться тем футболом, который показали сегодня».
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