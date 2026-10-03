Сильнее ли Португалия без Роналду? Решимость Жезуша и болезненный демарш легенды...

·47·Спорт
Сильнее ли Португалия без Роналду? Решимость Жезуша и болезненный демарш легенды...

Криштиану Роналду покидает расположение сборной Португалии, что стало самой горячей темой в мировом футболе. Но если отбросить эмоции и шумиху и взглянуть на факты, ситуация выглядит совершенно иначе: был ли Жорже Жезуш прав с тактической точки зрения или по отношению к национальному герою проявили неуважение?

Для хладнокровного анализа ситуации необходимо последовательно взглянуть на развитие событий.

Власть тренера и физическая нагрузка 41-летней легенды

Стартовый состав в сборной определяет главный тренер — это неоспоримое правило. Если выход на поле зависит от имени и статуса игрока, команда погружается в кризис. Каким бы великим он ни был, ни одна сборная не должна приноситься в жертву вокруг одной личности.

Более того, Жорже Жезуш отлично знает возможности Роналду — в прошлом сезоне они вместе завоевали чемпионство в «Аль-Насре». Учитывая физическую форму 41-летнего нападающего, распределение нагрузки на 4 тяжелых матча за 11 дней выглядит вполне правдоподобно. По словам тренера, было заранее оговорено, что Роналду не выйдет на поле в двух гостевых матчах — против Норвегии и Дании.

30-минутная разминка и человеческий фактор

Однако в этом скандале есть и неприятный момент, допущенный тренерским штабом. В матче против Норвегии Жезуш отправил Криштиану разминаться на 20–30 минут, но в итоге оставил на скамейке запасных. Позже сам тренер признал свою ошибку, заявив, что легенду стоило отправить на разминку позже.

Здесь можно понять недовольство Роналду: заставлять 41-летнего капитана команды разминаться полчаса, вселять надежду, а затем не выпустить на поле стало неприятным ударом в человеческом плане.

После этого Жезуш провел открытую пресс-конференцию перед матчем с Данией, где твердо дал понять, что «статус не дает привилегий» и «кто в доме хозяин».

Футбол не пощадил Роналду: Ответ Рамуша

Самым решающим моментом стал выбор самого футболиста. Роналду мог поспорить с тренером, потребовать объяснений от Федерации, а в случае необходимости — выйти на 10 минут в следующей игре и ответить голом. Но он предпочел покинуть лагерь.

События на поле после ухода Криштиану показали, насколько жесток футбол:

  • Против Норвегии: Заменивший Роналду Гонсалу Рамуш забил победный гол для команды (2:1).

  • Против Дании (Копенгаген): Португалия, вышедшая на поле без Роналду, обыграла датчан со счетом 4:2. Рамуш снова стал главным героем, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

В двух матчах, когда скандал достиг апогея, 25-летний нападающий на позиции Роналду отметился 2 голами и 1 ассистом. В результате Португалия после 3 туров с 9 очками уверенно лидирует в своей группе.

Самая болезненная правда: Команда побеждает и без него

Естественно, одной или двух игр недостаточно для резкого вывода о том, что Португалия сильнее без Роналду. Тем не менее, утверждение «эта сборная ничего не может без Криштиану» также развеяно.

Самая болезненная правда для человека, который более 20 лет был безусловным лидером и символом сборной, заключается именно в этом — видеть, как национальная команда продолжает свою жизнь независимо от него, одерживая победы.

Сам Криштиану сообщил, что позже расскажет всю правду. Поэтому не стоит спешить с окончательным вердиктом, пока величайший бомбардир в истории не представит свою версию, но цифры на поле уже сказали свое слово.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушСборная ПортугалииЧемпионство Аль-Насра
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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