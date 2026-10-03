Сенсация на Азиатских играх: спортсмен сборной Узбекистана отстранен из-за допинга

·67·Спорт
Сенсация на Азиатских играх: спортсмен сборной Узбекистана отстранен из-за допинга

На проходящих в японских городах Айти и Нагоя Азиатских играх 2026 года произошло неприятное событие. Член национальной сборной Узбекистана по регби-7 Умар Усманов временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Об этом официально сообщила авторитетная организация по обеспечению честности в спорте — Международное агентство допинг-тестирования (ИТА).

Какое вещество было обнаружено в крови?

Согласно информации, в прописке, взятой у спортсмена 27 сентября в городе Нагоя в рамках внесоревновательного контроля, был обнаружен запрещенный препарат — метаболит дростанолона.

  • Что такое дростанолон? Это вещество относится к категории анаболических андрогенных стероидов и, по правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), входит в список средств, строго запрещенных к применению как во время соревнований, так и во внесоревновательный период.

Временная дисквалификация и права спортсмена

После получения результатов Усманову было направлено официальное уведомление, и до вынесения окончательного вердикта по делу он был отстранен от спортивной деятельности:

  • Спортсмену запрещено выходить на поле на Азиатских играх, проводить тренировки в составе национальной сборной и участвовать в любых спортивных мероприятиях.

  • В то же время, в соответствии с регламентом, спортсмен имеет право потребовать вскрытия «пробы Б», а также подать апелляцию на решение о временном отстранении в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (КАС).

Выступление сборной Узбекистана по регби-7 на Азиатских играх

Умар Усманов входил в состав делегации Узбекистана на соревнованиях по регби-7 среди мужчин. Однако турнир сложился для наших соотечественников неудачно:

  • Матчи группы «А»: Команда проиграла Гонконгу (0:45), Китаю (0:50) и Малайзии (0:22), заняв последнее место в группе.

  • Утешительный раунд: 2 октября в матче за 9–12 места узбекские регбисты уступили сборной Казахстана со счетом 7:35.

Таким образом, наша сборная по регби-7 потерпела поражение во всех четырех матчах турнира и завершила свое участие в Азиатских играх.

Умар УсмановМеждународное агентство допинг-тестирования (ITA)Азиатские игры 2026дростанолон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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