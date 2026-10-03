Моуринью объявил свое решение по Винисиусу: будет ли звездный нападающий исключен из состава?

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поддержал вингера Винисиуса Жуниора, который в последнее время подвергается жесткой критике. Как сообщают испанские СМИ, португальский специалист не намерен исключать бразильского футболиста из основного состава.

Тренерский штаб и руководство клуба не сомневаются в таланте нападающего и выступают за создание всех условий для того, чтобы он вернулся на свой прежний уровень.

Полное доверие и поддержка руководства

Источники утверждают, что Моуринью сохраняет полное доверие к Винисиусу:

Тренер считает, что для скорейшего обретения игроком оптимальной спортивной формы ему необходима регулярная игровая практика .

Боссы «сливочных» также одобрили это решение тренера и стараются снизить давление вокруг футболиста.

«Не вешайте вину только на меня»: претензия Винисиуса

Сам футболист тоже в курсе ситуации: