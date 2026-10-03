Моуринью объявил свое решение по Винисиусу: будет ли звездный нападающий исключен из состава?
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поддержал вингера Винисиуса Жуниора, который в последнее время подвергается жесткой критике. Как сообщают испанские СМИ, португальский специалист не намерен исключать бразильского футболиста из основного состава.
Тренерский штаб и руководство клуба не сомневаются в таланте нападающего и выступают за создание всех условий для того, чтобы он вернулся на свой прежний уровень.
Полное доверие и поддержка руководства
Источники утверждают, что Моуринью сохраняет полное доверие к Винисиусу:
Тренер считает, что для скорейшего обретения игроком оптимальной спортивной формы ему необходима регулярная игровая практика.
Боссы «сливочных» также одобрили это решение тренера и стараются снизить давление вокруг футболиста.
«Не вешайте вину только на меня»: претензия Винисиуса
Сам футболист тоже в курсе ситуации:
Винисиус Жуниор прекрасно понимает, что в текущем сезоне демонстрирует игру ниже своих возможностей и находится не в лучшей форме.
Однако бразильскую звезду сильно ранит односторонняя критика, сыплющаяся со стороны общественности и СМИ.
По его мнению, было бы справедливее распределять ответственность и вину за неудачные матчи команды равномерно на весь коллектив, а не возлагать все только на него.
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