Моуринью объявил свое решение по Винисиусу: будет ли звездный нападающий исключен из состава?

·36·Спорт
Моуринью объявил свое решение по Винисиусу: будет ли звездный нападающий исключен из состава?

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поддержал вингера Винисиуса Жуниора, который в последнее время подвергается жесткой критике. Как сообщают испанские СМИ, португальский специалист не намерен исключать бразильского футболиста из основного состава.

Тренерский штаб и руководство клуба не сомневаются в таланте нападающего и выступают за создание всех условий для того, чтобы он вернулся на свой прежний уровень.

Полное доверие и поддержка руководства

Источники утверждают, что Моуринью сохраняет полное доверие к Винисиусу:

  • Тренер считает, что для скорейшего обретения игроком оптимальной спортивной формы ему необходима регулярная игровая практика.

  • Боссы «сливочных» также одобрили это решение тренера и стараются снизить давление вокруг футболиста.

«Не вешайте вину только на меня»: претензия Винисиуса

Сам футболист тоже в курсе ситуации:

  • Винисиус Жуниор прекрасно понимает, что в текущем сезоне демонстрирует игру ниже своих возможностей и находится не в лучшей форме.

    • Однако бразильскую звезду сильно ранит односторонняя критика, сыплющаяся со стороны общественности и СМИ.

    • По его мнению, было бы справедливее распределять ответственность и вину за неудачные матчи команды равномерно на весь коллектив, а не возлагать все только на него.

Реал МадридЖозе МоуриньюВинисиус ЖуниорИспанские СМИ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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