30 миллионов евро в год: «Реал Мадрид» готовит рекордный контракт для Джуда Беллингема

·37·Спорт
30 миллионов евро в год: «Реал Мадрид» готовит рекордный контракт для Джуда Беллингема

Руководство мадридского «Реала», признавая важную роль одного из главных звезд команды Джуда Беллингема в клубе, ускоряет процесс подписания с ним нового контракта. Испанский гранд поставил перед собой главную цель — удержать английского полузащитника на «Сантьяго Бернабеу» на долгие годы.

По данным одного из ведущих футбольных источников ТЭАМталк, стороны значительно продвинулись в переговорах и близки к завершающей стадии соглашения. Мадридский клуб рассчитывает до конца года подписать все официальные документы с Беллингемом и объявить о новом соглашении.

30 миллионов евро в год: Резкое повышение зарплаты

Ожидается, что финансовые условия нового контракта станут рекордными не только для мадридского клуба, но и для всего европейского футбола:

  • Повышение зарплаты: Согласно информации источника, «Реал» полностью согласился поднять годовой доход игрока с 20 миллионов евро до 30 миллионов евро;

  • Долгосрочный план: Ожидается, что новый трудовой договор будет действовать как минимум до лета 2031 года (точный срок соглашения будет объявлен при оформлении контракта);

  • Статус в клубе: Этот финансовый шаг прочно закрепит Беллингема в числе лидеров команды с самой высокой зарплатой в клубной иерархии.

85 результативных действий в 148 матчах

Показатели Джуда Беллингема в футболке «Реал Мадрида» наглядно демонстрируют в цифрах, насколько грандиозным трансфером он стал для клуба:

  • 148 официальных матчей: Футболист участвовал в качестве ключевой силы практически во всех важных матчах команды;

  • 49 голов: Несмотря на то, что он является полузащитником, он демонстрирует результативность на уровне нападающих;

  • 36 голевых передач: Является лидером в обеспечении партнеров по команде голевыми моменты.

23-летний английский звездный игрок, на счету которого в общей сложности 85 результативных действий, рассматривается в качестве центральной фигуры в будущем проекте Флорентино Переса, и новый контракт послужит главным фундаментом этого плана.

Реал МадридДжуд БеллингемСантьяго Бернабеуфутбольные трансферы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джуд Беллингем получил «Бронзовую бутсу» чемпионата мираДжуд Беллингем получил «Бронзовую бутсу» чемпионата мира24 сентября 16:52Конфликт между Джудом Беллингемом и Криштианум Ромеро в мадридском дербиКонфликт между Джудом Беллингемом и Криштианум Ромеро в мадридском дерби23 сентября 12:39«Я не могу сделать 10 изменений!»: Моуринью после победного матча с «Райо Вальекано»«Я не могу сделать 10 изменений!»: Моуринью после победного матча с «Райо Вальекано»13 сентября 09:31Реал Мадрид одержал уверенную победу над Реал СосьедадомРеал Мадрид одержал уверенную победу над Реал Сосьедадом27 августа 02:12Первый состав «Реал»: оставит ли Мурино Диоманде и Беллингем в запасе?Первый состав «Реал»: оставит ли Мурино Диоманде и Беллингем в запасе?22 августа 11:37Шокирующее решение: Мурино разработал план, как превратить «Реал» в непобедимую командуШокирующее решение: Мурино разработал план, как превратить «Реал» в непобедимую команду14 августа 15:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове