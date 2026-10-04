30 миллионов евро в год: «Реал Мадрид» готовит рекордный контракт для Джуда Беллингема

Руководство мадридского «Реала», признавая важную роль одного из главных звезд команды Джуда Беллингема в клубе, ускоряет процесс подписания с ним нового контракта. Испанский гранд поставил перед собой главную цель — удержать английского полузащитника на «Сантьяго Бернабеу» на долгие годы.

По данным одного из ведущих футбольных источников ТЭАМталк, стороны значительно продвинулись в переговорах и близки к завершающей стадии соглашения. Мадридский клуб рассчитывает до конца года подписать все официальные документы с Беллингемом и объявить о новом соглашении.

30 миллионов евро в год: Резкое повышение зарплаты

Ожидается, что финансовые условия нового контракта станут рекордными не только для мадридского клуба, но и для всего европейского футбола:

Повышение зарплаты: Согласно информации источника, «Реал» полностью согласился поднять годовой доход игрока с 20 миллионов евро до 30 миллионов евро ;

Долгосрочный план: Ожидается, что новый трудовой договор будет действовать как минимум до лета 2031 года (точный срок соглашения будет объявлен при оформлении контракта);

Статус в клубе: Этот финансовый шаг прочно закрепит Беллингема в числе лидеров команды с самой высокой зарплатой в клубной иерархии.

85 результативных действий в 148 матчах

Показатели Джуда Беллингема в футболке «Реал Мадрида» наглядно демонстрируют в цифрах, насколько грандиозным трансфером он стал для клуба:

148 официальных матчей: Футболист участвовал в качестве ключевой силы практически во всех важных матчах команды;

49 голов: Несмотря на то, что он является полузащитником, он демонстрирует результативность на уровне нападающих;

36 голевых передач: Является лидером в обеспечении партнеров по команде голевыми моменты.

23-летний английский звездный игрок, на счету которого в общей сложности 85 результативных действий, рассматривается в качестве центральной фигуры в будущем проекте Флорентино Переса, и новый контракт послужит главным фундаментом этого плана.