32-летняя «черная традиция»: с каким составом «Белые волки» выйдут на поле в Сеуле?

После сложного и неудачного выступления на летнем чемпионате мира национальные сборные Узбекистана и Южной Кореи ведут серьезную подготовку к Кубку Азии, который стартует в январе. Предстоящий товарищеский матч в Сеуле послужит для обеих команд настоящей проверкой сил перед континентальным первенством.

В преддверии встречи в центре внимания находятся внутренняя атмосфера в стане соперника, тактические ходы Фабио Каннаваро и исторические цифры.

Южная Корея: конфликт с тренером и нестабильный состав

Обыграв Эквадор с крупным счетом (3:0) в своем первом товарищеском матче под руководством временного главного тренера Роберто Морено, в последующих играх корейцы столкнулись с серьезным кризисом. Одержав лишь одну победу в последних пяти матчах, хозяева поля потертели сокрушительное поражение от Уругвая (1:4) и сыграли вничью с Венесуэлой (0:0).

Главные проблемы в стане соперника:

Разногласия с Ким Мин Чжэ: Слишком эмоциональная реакция лидера команды Ким Мин Чжэ после замены в матче с Венесуэлой свидетельствует о наличии проблем между испанским тренером и звездными игроками.

Кадровые потери: Пэк Сын Хо получил травму и вернулся в «Бирмингем», а нападающий «Мидтьюлланна» Чо Ге Сон покинул расположение команды. Центральный защитник Ли Ги Хёк участвует в Азиатских играх. Единственной хорошей новостью стало возвращение в строй полузащитника «Порту» Хван Ин Бома.

История очных встреч: За всю историю Южная Корея проигрывала Узбекистану лишь единожды — в самом первом матче 1994 года. В последующих 15 играх корейцы одержали 11 побед и 4 раза сыграли вничью. Однако прошло почти 10 лет с момента последней встречи команд в Сеуле, и за это время узбекский футбол значительно вырос.

Узбекистан: победная серия Каннаваро и черная традиция на выезде

Дебют, состоявший из трех поражений на чемпионате мира, позади. Фабио Каннаваро с существенно обновившимся составом внушает болельщикам большую уверенность. В двух последних матчах в Ташкенте «Белые волки» разгромили Иран (3:1) и Сирию (4:1), заставив забыть о неудачах на мундиале (примечательно, что оба пропущенных мяча стали автоголами).

Важные тенденции в нашей команде:

Отдых для лидеров: Перед сложным выездом в Сеул Элдор Шомуродов, Шерзод Насруллаев, Азизжон Ганиев и Достонбек Хамдамов получили полный отдых. Залечивший травму основной вратарь Абдувохид Неъматов вернулся в строй.

Бенефис Хусайна Норчаева: Центральный нападающий забил по мячу Ирану и два Сирии, создав здоровую конкуренцию Шомуродову за место в основном составе.

Неприятная выездная серия: Последняя официальная победа Узбекистана за пределами своей страны была зафиксирована в ноябре 2024 года (1:0 против КНДР в Лаосе). В 2025 и 2026 годах в семи матчах, проведенных за пределами родины, наша сборная записала на свой счет 2 ничьи и 5 поражений. Матч в Корее — самая подходящая возможность положить конец этому выездному синдрому.

Ориентировочные составы на матч:

Южная Корея (4-4-2): Ким Сын Гю — Ли Тхэ Сок, Ким Мин Чжэ, Ли Хан Бом, Соль Ён У — Ом Джин Гю, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин — О Хён Гю, Сон Хын Мин.

Узбекистан (4-3-3): Абдувохид Неъматов — Бехруз Каримов, Абдукодир Хусанов, Жахонгир Урозов, Шерзод Насруллаев — Одил Хамробеков, Азизжон Ганиев, Акмал Мозговой — Достонбек Хамдамов, Аббос Файзуллаев, Элдор Шомуродов.

Поединок в Сеуле позволит не только улучшить позиции в рейтинге ФИФА, но и на практике продемонстрировать силу подопечных Каннаваро на фоне фаворита континента перед Кубком Азии.