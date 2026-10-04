Подъем в рейтинге ФИФА: Узбекистан поднялся на 59-е место после двух крупных побед

Серия ярких и уверенных побед национальной сборной Узбекистана в международных товарищеских матчах положительно сказалась на её позициях на мировой арене. После побед над сильными представителями континента — Ираном и Сирией — «Белые волки» в онлайн-рейтинге ФИФА поднялись на 59-ю строчку и улучшили свои позиции.

По состоянию на 3 октября количество рейтинговых очков в активе нашей национальной команды достигло 1420,31 балла. Это означает важный скачок на одну позицию по сравнению с предыдущим официальным показателем (60-е место).

Два матча — +10,58 очка: анализ цифр и побед

Наши представители в последних играх показали не только красивый футбол, но и принесли максимальную пользу для рейтинга:

Победа над Ираном со счетом 3:1: Матч 24 сентября против одного из грандов континента принес нашей сборной солидные +6,83 рейтинговых очка;

Разгром Сирии со счетом 4:1: Благодаря крупной победе в Ташкенте 1 октября копилка пополнилась еще на +3,75 очка.

Таким образом, два последних проведенных матча принесли в казну сборной Узбекистана в общей сложности 10,58 рейтинговых очка. итого.

Ситуация в топ-60: минимальный разрыв с Боснией, Катар позади

В этой части рейтинга идет очень напряженная и плотная борьба:

58-е место (Босния и Герцеговина): После ничьей 1:1 со Швецией боснийцы набрали 1420,36 очка. Разрыв между Узбекистаном и Боснией теперь составляет всего 0,05 очка; составляет;

59-е место (Узбекистан): 1420,31 очка;

60-е место (Катар): 1416,28 очка — наши соотечественники обошли еще одну сильную сборную Азии;

61-е место (Тунис): 1415,38 очка.

Следующее испытание: центральный матч в Сеуле

Наша национальная команда готовится к очередному серьезному испытанию, чтобы еще больше улучшить свое положение в рейтинге и сделать шаг к топ-50. 6 октября наши представители на выезде встретятся со сборной Южной Кореи где собраны главные звезды континента.

Положительный результат в этом выездном матче может поднять Узбекистан еще выше в международной таблице.