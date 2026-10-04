Душевная боль Модрича: Что он рассказал после сокрушительного домашнего поражения со счетом 0:7?
Лига наций УЕФА принесла любителям мирового футбола поистине шокирующий результат. Сборная Хорватии принимала на своем поле команду Англии и неожиданно потерпела сокрушительное и историческое поражение со счетом 0:7.
По окончании матча 41-летний капитан и легендарный лидер хорватов Лука Модрич сделал резкое и эмоциональное заявление по поводу исхода встречи и беспомощности своей команды на поле.
«Проиграть можно, но не таким образом»
По информации известного хорватского издания Индекс, Лука Модрич не скрывал, что пережил один из самых тяжелых вечеров в своей карьере, и подчеркнул, что впервые за 20-летнее выступление на международной арене испытал такой стыд:
«Не было никаких единоборств, агрессии, нужных фолов и командного единства. Я выступаю в футболке сборной уже 20 лет и должен честно признаться: впервые после окончания матча мне стало стыдно за самого себя.
Да, проиграть можно — Англия действительно действовала лучше нас. Но сдаваться так легко и подрывать авторитет, который строился годами, категорически нельзя. Впервые мне было безумно стыдно за себя, и я приношу за это извинения всем болельщикам».
«Мы не должны обвинять друг друга, а обязаны быть едины»
Уже принявший тяжелый удар капитан подчеркнул важность сохранения внутренней атмосферы в команде и недопущения психологического кризиса:
Никаких внутренних конфликтов: Модрич заявил, что после крупного поражения футболисты в раздевалке не должны обвинять друг друга и обязаны, как и всегда в трудные времена, оставаться сплоченными;
Непривычное чувство: «Мы уступили с огромной разницей. Но внутреннее ощущение после этого матча совершенно другое, я никогда прежде не сталкивался с подобным», — добавил он.
Голевое шоу от Англии и детали ситуации
Встреча с первой до последней минуты прошла под полным контролем гостей. Линия атаки англичан в пух и прах разбила хорватскую оборону:
Харри Кейн и Букайо Сака забили по два мяча в ворота соперника, оформив дубли;
По голу на свой счет записали Джуд Беллингем, Энтони Гордон и молодой талант Морган Роджерс.
Эта крупная победа значительно укрепила позиции сборной Англии в турнирной таблице. Сборной же Хорватии придется быстро забыть одну из самых темных страниц в своей истории и морально восстановиться к следующим официальным матчам.
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