«Снимаем перед ним шляпу с глубоким уважением»: Зидан высказался об уходе Роналду из сборной

·52·Спорт
«Снимаем перед ним шляпу с глубоким уважением»: Зидан высказался об уходе Роналду из сборной

Волна споров вокруг 41-летнего легендарного нападающего Криштиану Роналду, который скандально покинул расположение национальной сборной Португалии, охватила всю мировую футбольную общественность. В этой сложной ситуации бывший наставник звездного форварда, ныне возглавляющий сборную Франции, Зинедин Зидан направил в адрес своего подопечного слова глубокого уважения и теплой поддержки.

Французский специалист, завоевавший вместе с мадридским «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, подчеркнул, что место Роналду в мировом футболе и его несравненный труд стоят выше любых споров.

«Он помог мне выиграть множество титулов»

Зинедин Зидан в своем выступлении вспомнил золотые времена, проведенные вместе с Роналду, и выразил следующее искреннее признание:

«Мы обязаны должным образом признать весь его пройденный футбольный путь. Лично я горд тем, что мне посчастливилось поработать с ним в одной команде.

Криштиану оказал мне неоценимую помощь в завоевании множества престижных наград и титулов. Мы снимаем перед ним шляпу с поистине глубоким уважением. Я всегда с огромным почтением отношусь ко всем людям, с которыми вместе проливал пот и проводил время в течение своей жизни».

Демарш в Португалии и решение завершить карьеру

Это заявление Зидана прозвучало в то время, когда Роналду находится на пороге драматичного завершения своей карьеры в национальной футболке:

  • Конфликт с главным тренером: Нападающий саудовского «Ан-Насера» досрочно покинул сборную из-за того, что главный тренер Португалии Жоржи Жезуш не сдержал обещания и планировал оставить его в запасе.

  • Прощание со сборной: По последним сообщениям португальской прессы, 41-летний капитан, установивший мировые рекорды с 146 голами в 234 матчах, принял решение больше не выходить на поле в форме национальной сборной.

В то время как на родине продолжаются жесткие критические высказывания и обсуждения на политическом уровне, великие представители футбольного мира, такие как Зидан, еще раз напоминают всем о историческом величии Криштиану.

Криштиану РоналдуЗинедин ЗиданСборная ПортугалииЛига чемпионов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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