Ювентус ищет нового нападающего: Матео Ретеги в числе главных кандидатов

·0·Спорт
Ювентус ищет нового нападающего: Матео Ретеги в числе главных кандидатов

Туринский «Ювентус» в последние дни трансферного окна ищет нового центрального нападающего, чтобы усилить линию атаки команды. По информации издания Туттоспорт, «старая синьора» рассматривает кандидатуры нескольких футболистов, чтобы добавить в состав альтернативные варианты. В настоящее время главной целью команды является Джошуа Зиркзе, который, как ожидается, покинет «Манчестер Юнайтед», однако в качестве альтернативы в центре внимания также остается выступающий в Саудовской Аравии Матео Ретеги. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший нападающий «Аталанты» и «Дженоа» Матео Ретеги, который сейчас защищает цвета «Аль-Кадисии», ценен благодаря хорошему знанию итальянского чемпионата. В сезоне-2024/25 он стал лучшим бомбардиром Серии А. Руководство «Ювентуса» следило за ним еще с января прошлого года, а в последние дни этот интерес вновь усилился. Особенно показательно, что после полного восстановления от перелома коленной чашечки, полученного 20 апреля, футболист забил два гола в ворота «Аль-Таля» в Кубке Короля, продемонстрировав возвращение в хорошую спортивную форму.

Финансовые препятствия и намерения футболиста

На пути к трансферу существуют серьезные финансовые препятствия. Представители «Ювентуса», включая Оттолини, оценивают расходы, связанные с футболистом. При этом они прекрасно понимают, что ни один европейский клуб не сможет гарантировать ему чистую годовую зарплату в размере 20 миллионов евро, которую он получает в Саудовской Про-лиге. Несмотря на это, нападающий, чей контракт рассчитан до 2029 года, хочет вернуться в Италию и выступать за престижный клуб. Он готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуть место в сборной Роберто Манчини.

На данный момент привлечение таких футболистов, как Ретеги, Зиркзе или Сёрлот, возможно для клуба только на правах аренды или на условиях выкупа. Однако прежде всего необходимо решить другую проблему в линии атаки. В частности, канадский нападающий, не входящий в планы главного тренера, по-прежнему настаивает на том, чтобы остаться в Турине и бороться за свое место. Если он не покинет клуб, планы «Ювентуса» по приобретению нового нападающего могут оказаться финансово нереализуемыми.

ЮвентусМатео РетегиСерия AТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бой против Махачева: Карлос Пратес подписал новый контракт с UFCБой против Махачева: Карлос Пратес подписал новый контракт с UFCСегодня, 10:07Как Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Хамзата Чимаева?Как Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Хамзата Чимаева?Сегодня, 10:02«Ал-Кодисия» приобрела Тиджани Рейндерс за 61 миллион евро«Ал-Кодисия» приобрела Тиджани Рейндерс за 61 миллион евроСегодня, 09:56Сергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплатыСергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплатыСегодня, 06:34Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...Сегодня, 06:27«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розов«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розовСегодня, 06:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова