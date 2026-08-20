Ювентус ищет нового нападающего: Матео Ретеги в числе главных кандидатов

Туринский «Ювентус» в последние дни трансферного окна ищет нового центрального нападающего, чтобы усилить линию атаки команды. По информации издания Туттоспорт, «старая синьора» рассматривает кандидатуры нескольких футболистов, чтобы добавить в состав альтернативные варианты. В настоящее время главной целью команды является Джошуа Зиркзе, который, как ожидается, покинет «Манчестер Юнайтед», однако в качестве альтернативы в центре внимания также остается выступающий в Саудовской Аравии Матео Ретеги. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший нападающий «Аталанты» и «Дженоа» Матео Ретеги, который сейчас защищает цвета «Аль-Кадисии», ценен благодаря хорошему знанию итальянского чемпионата. В сезоне-2024/25 он стал лучшим бомбардиром Серии А. Руководство «Ювентуса» следило за ним еще с января прошлого года, а в последние дни этот интерес вновь усилился. Особенно показательно, что после полного восстановления от перелома коленной чашечки, полученного 20 апреля, футболист забил два гола в ворота «Аль-Таля» в Кубке Короля, продемонстрировав возвращение в хорошую спортивную форму.

Финансовые препятствия и намерения футболиста

На пути к трансферу существуют серьезные финансовые препятствия. Представители «Ювентуса», включая Оттолини, оценивают расходы, связанные с футболистом. При этом они прекрасно понимают, что ни один европейский клуб не сможет гарантировать ему чистую годовую зарплату в размере 20 миллионов евро, которую он получает в Саудовской Про-лиге. Несмотря на это, нападающий, чей контракт рассчитан до 2029 года, хочет вернуться в Италию и выступать за престижный клуб. Он готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуть место в сборной Роберто Манчини.

На данный момент привлечение таких футболистов, как Ретеги, Зиркзе или Сёрлот, возможно для клуба только на правах аренды или на условиях выкупа. Однако прежде всего необходимо решить другую проблему в линии атаки. В частности, канадский нападающий, не входящий в планы главного тренера, по-прежнему настаивает на том, чтобы остаться в Турине и бороться за свое место. Если он не покинет клуб, планы «Ювентуса» по приобретению нового нападающего могут оказаться финансово нереализуемыми.