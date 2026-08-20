Ювентус рассматривает трансфер Матео Ретеги

Итальянский «Ювентус» изучает возможность подписания нападающего сборной Италии Матео Ретеги, чтобы усилить линию атаки до закрытия трансферного окна. По информации издания Туттоспорт, главный тренер туринского клуба настаивает на приобретении ещё одного центрального нападающего, и 27-летний футболист рассматривается как подходящий кандидат на эту роль. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время футболист, выступающий за «Аль-Кадсию», уже попадал в сферу интересов «Ювентуса» в предыдущие трансферные окна. Однако на этот раз интерес стал гораздо серьёзнее. Главный тренер команды хорошо знает возможности игрока по сборной Италии и высоко оценивает его мобильность на поле и чутьё в штрафной площади.

Главные препятствия для трансфера

Этим летом туринский клуб внёс ряд изменений в состав. В частности, несмотря на приход новых футболистов, Душан Влахович был отпущен бесплатно, а Лоис Опенда ушёл в аренду. Поэтому тренерский штаб нуждается ещё в одном опытном игроке, чтобы увеличить глубину состава в линии атаки.

Тем не менее на пути к этому трансферу существуют серьёзные финансовые проблемы. Годовая зарплата футболиста в саудовском клубе очень высока, что является одним из главных препятствий для туринской команды. Кроме того, «Ювентусу» необходимо продать нападающего Джонатана Дэвида, прежде чем совершать ещё одну покупку.

Возможности сторон

По данным Туттоспорт, если 27-летний нападающий захочет вернуться в итальянский футбол, «Ювентус» предпочитает сначала оформить его переход на правах аренды. Спортивный директор Марко Оттолини, который ранее привёл футболиста в «Дженоа», также поддерживает эту идею.

Нападающий, чей контракт рассчитан до 2028 года, уже вышел на поле в составе «Аль-Кадсии» в первом туре Саудовской Про-лиги. Однако его огромная годовая зарплата в размере 20 миллионов евро осложняет трансфер, если «Аль-Кадсия» не согласится покрыть значительную её часть.

Когда до закрытия трансферного окна остаётся совсем мало времени, руководство «Ювентуса» ведёт гонку со временем. Если финансовые условия не будут согласованы, вероятность перехода Матео Ретеги в Турин останется невысокой.