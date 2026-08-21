«Ювентус» готовится к серьезным изменениям на вратарской линии

·11·Спорт
«Ювентус» готовится к серьезным изменениям на вратарской линии

Туринский «Ювентус» готовится к серьезным изменениям в составе вратарей. Ожидается, что новый голкипер Гульельмо Викарио присоединится к команде в качестве основного вратаря, поэтому будущее Маттиа Перина и Микеле Ди Грегорио оказалось под вопросом. По информации Туттоспорт, туринский клуб точно расстанется как минимум с одним из этих опытных футболистов, однако высока вероятность ухода обоих. Об этом сообщает Goal.com .

Планируемые изменения в составе клуба проводятся в рамках нового технического проекта команды. С приходом нового голкипера изменятся конкуренция и распределение ролей на вратарской линии, что напрямую повлияет на будущее нынешних вратарей.

Ситуация вокруг Маттиа Перина

«Палермо» остается одним из главных претендентов на Маттиа Перина. Однако за последние часы вероятность этого трансфера заметно снизилась. Основная проблема связана с финансовыми вопросами: цена, которую требует «Ювентус», оценивается руководством «Палермо» как слишком высокая.

Кроме того, стратегия «Сити Футбол Групп» также влияет на переговоры. Поскольку группа предпочитает инвестировать в более молодых футболистов, переговорный процесс замедлился. Хотя «Палермо» не исключил возможность работы с голкипером полностью, на данном этапе достичь соглашения стало сложнее, чем прежде.

Новые варианты для Микеле Ди Грегорио

Ситуация Микеле Ди Грегорио складывается иначе, однако он также не остается без внимания. Бывший игрок «Монцы» не входит в планы нового спортивного проекта «Ювентуса», и руководство ищет для него подходящую новую команду. Первоначально контакты с французским «Марсельем» охладели, поэтому прямой переход футболиста может оказаться сложным.

Тем не менее в последнее время стало известно об интересе английского «Борнмута». Кроме того, «Лацио» также рассматривает варианты приобретения итальянского голкипера. «Ювентус» намерен найти решение, которое создаст футболисту комфортные условия для восстановления игровой практики и удовлетворит все стороны.

Если оба вратаря покинут Турин, это станет одним из самых важных и неожиданных шагов клуба в летнее трансферное окно.

ЮвентусСерия AМаттиа ПеринМикеле Ди ГрегориоТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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