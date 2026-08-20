Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...
Долгожданное противостояние в мире бокса наконец может состояться. Появилась информация о том, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой, который планируется провести 20 ноября в Нью-Йорке.
Самое интересное, что ранее сообщалось о возможном переносе боя на 2027 год. Теперь же поединок между двумя британскими боксёрами может состояться значительно раньше.
Почему бой назначен на пятницу?
По сообщениям, поединок планируется провести в пятницу — 20 ноября. Такой необычный выбор связывают с желанием снизить конкуренцию с крупными спортивными соревнованиями в США и подобрать удобное время трансляции для американских зрителей. Боксинг Скене и другие источники также подтверждают, что в качестве места проведения боя рассматривается Нью-Йорк, в частности Мадисон Square Гарден.
Однако есть один важный нюанс: официальное объявление о бое ещё не было полностью завершено. Одни источники сообщают о подписании контрактов, тогда как другие пишут, что вопрос места проведения и некоторые договорённости ещё предстоит решить.
Рекорды двух гигантов
Боксёр
Победы
Поражения
Ничьи
Тайсон Фьюри
36
2
1
Энтони Джошуа
30
4
—
Бой после десятилетнего ожидания
Возможное противостояние Фьюри и Джошуа уже много лет ожидается в мире бокса. Ранее распространялись различные сообщения о переносе боя на 2027 год или его переносе на совершенно другую дату.
Теперь же дата 20 ноября и вариант с Нью-Йорком активно обсуждаются. Если все организационные вопросы будут решены и бой официально объявят, он наверняка станет одним из крупнейших боксерских событий 2026 года.
Бой Фьюри — Джошуа наконец близок к тому, чтобы состояться, однако до официального объявления некоторые вопросы всё ещё остаются открытыми.
Кратко о бое
Дата: 20 ноября 2026 года;
День: пятница;
Город: Нью-Йорк;
Возможная арена: Мадисон Square Гарден;
Статус: имеются сообщения о договорённости, ожидается официальное подтверждение;
Противостояние: Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа.
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