Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...

·1·Спорт
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...

Долгожданное противостояние в мире бокса наконец может состояться. Появилась информация о том, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой, который планируется провести 20 ноября в Нью-Йорке.

Самое интересное, что ранее сообщалось о возможном переносе боя на 2027 год. Теперь же поединок между двумя британскими боксёрами может состояться значительно раньше.

Почему бой назначен на пятницу?

По сообщениям, поединок планируется провести в пятницу — 20 ноября. Такой необычный выбор связывают с желанием снизить конкуренцию с крупными спортивными соревнованиями в США и подобрать удобное время трансляции для американских зрителей. Боксинг Скене и другие источники также подтверждают, что в качестве места проведения боя рассматривается Нью-Йорк, в частности Мадисон Square Гарден.

Однако есть один важный нюанс: официальное объявление о бое ещё не было полностью завершено. Одни источники сообщают о подписании контрактов, тогда как другие пишут, что вопрос места проведения и некоторые договорённости ещё предстоит решить.

Рекорды двух гигантов

Боксёр

Победы

Поражения

Ничьи

Тайсон Фьюри

36

2

1

Энтони Джошуа

30

4

Бой после десятилетнего ожидания

Возможное противостояние Фьюри и Джошуа уже много лет ожидается в мире бокса. Ранее распространялись различные сообщения о переносе боя на 2027 год или его переносе на совершенно другую дату.

Теперь же дата 20 ноября и вариант с Нью-Йорком активно обсуждаются. Если все организационные вопросы будут решены и бой официально объявят, он наверняка станет одним из крупнейших боксерских событий 2026 года.

Бой Фьюри — Джошуа наконец близок к тому, чтобы состояться, однако до официального объявления некоторые вопросы всё ещё остаются открытыми.

Кратко о бое

  • Дата: 20 ноября 2026 года;

  • День: пятница;

  • Город: Нью-Йорк;

  • Возможная арена: Мадисон Square Гарден;

  • Статус: имеются сообщения о договорённости, ожидается официальное подтверждение;

  • Противостояние: Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа.

Как вы думаете, кто победит в долгожданном бою Фьюри — Джошуа? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь этой новостью с поклонниками бокса в Telegram и других социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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