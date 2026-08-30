Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаута

·0·Спорт
Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам после страшного нокаута

Умар Нурмагомедов, потерпевший поражение нокаутом в бескомпромиссном бою против местной звезды Сон Ядонга в главном поединке турнира UFC Fight Night 286 в китайском Шанхае, спустя несколько часов нарушил молчание. Приняв первое досрочное поражение в своей профессиональной карьере, российский боец смешанных единоборств выразил благодарность всем фанатам через социальные сети и продемонстрировал, что не сломлен духовно.

Спортсмен сообщил, что с его здоровьем всё в порядке, и пообещал сделать правильные выводы из ошибок и вернуться в октагон еще более сильным.

«Спасибо тем, кто поддержал»: первое признание Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов оставил короткое и содержательное заявление на своей официальной странице в соцсетях:

  • О здоровье: «Чувствую себя хорошо. Большое спасибо всем, кто пишет и выражает поддержку;

  • Об ошибках и плане возвращения: Буду работать над своими ошибками и вернусь еще сильнее», — написал 30-летний боец.

Преимущество в 1-м раунде и неожиданный поворот

Бой в Шанхае прошел в чрезвычайно драматичной обстановке:

  • Первые 5 минут: Умар Нурмагомедов выиграл первый раунд по запискам всех трех судьей;

  • Столкновение головами и рассечение: Перед решающим моментом в результате случайного столкновения над правым глазом Сон Ядонга образовалось серьезное рассечение, и лицо китайского бойца залилось кровью;

  • Молниеносный удар во втором раунде: Несмотря на сложную ситуацию, Сон Ядон поймал Умара точным контраударом во втором раунде и вырвал победу неожиданным нокаутом. Стоит отметить, что до этого Умар уступал лишь в прошлом году в чемпионском бою против Мераба Двалишвили спорным решением судей и никогда в карьере не был в нокауте.

Сон Ядон нацелился на чемпионский пояс: на очереди победитель боя Двалишвили — Ян?

Отпраздновав вторую яркую досрочную победу подряд, китайская звезда озвучил свои дальнейшие планы:

  • Главная цель — пояс: Сон Ядон заявил о намерении провести следующий бой против победителя чемпионского противостояния между Мерабом Двалишвили и Петром Яном;

  • Трилогия на UFC 333: Долгожданная принципиальная трилогия Двалишвили — Ян завершится на турнире UFC 333 24 октября текущего года в Абу-Даби.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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