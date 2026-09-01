В трех районах Ташкента началась реновация: что ждет собственников?
В Яшнабадском, Мирабадском и Сергелийском районах Ташкента начался процесс реновации, направленный на обновление ветхого жилья. Больше всего вопросов возникает о том, какие изменения ждут собственников, чьи дома попали в зону реновации.
По предварительным данным, собственники не будут принудительно лишаться жилья и оставаться без компенсации. Каждому из них в индивидуальном порядке будет предложена новая квартира или компенсация в иной форме.
Собственников предупреждают заранее
Одно из важнейших требований для собственников в процессе реновации — заблаговременное информирование о планируемых изменениях.
Иными словами, гражданин, чей дом включен в зону реновации, не должен лишаться жилья без предварительного уведомления и получения информации о процессе.
Новое законодательство также устанавливает, что в рамках программы реновации должны отражаться сведения о жилье, планируемом к сносу или реконструкции, строящихся новых объектах и лицах, которые приобретут на них права.
Какую квартиру дадут взамен старого дома?
Предусмотрено, что собственникам будет предложена новая квартира равной стоимости в том же районе.
Главный вопрос здесь — стоимость и условия нового жилья.
На практике для собственника будут важны следующие аспекты:
стоимость новой квартиры;
район, в котором она расположена;
площадь и количество комнат;
степень готовности дома;
оформление права собственности;
условия, связанные с переездом.
Законодательство в качестве компенсации также предусматривает новое жилье в зоне реновации, жилье в другом районе, денежные средства или иные формы, определенные в соглашении.
С кем согласовывается компенсация?
В этом процессе важное значение имеет индивидуальное соглашение с каждым собственником.
То есть вопрос компенсации решается не в общем и одинаковом для всех порядке, а с учетом ситуации и имущества конкретного собственника.
Соглашение закрепляется официальным документом, и сделка подлежит нотариальному удостоверению.
Самый важный документ при реновации — это соглашение между собственником и ответственной стороной. В нем должны быть указаны точные условия нового жилья или компенсации.
Что будет с коммунальными долгами за старый дом?
Еще один важный вопрос в процессе реновации — коммунальные платежи.
Существующая задолженность или переплата по коммунальным услугам за старую квартиру переносится на лицевой счет новой.
Реновация — это не только снос домов
Понятие реновации не ограничивается только сносом старых зданий и строительством новых на их месте.
Согласно Закону «О градостроительной реновации», принятому в июне 2026 года, реновация включает в себя комплекс мер, направленных на улучшение территории в архитектурном, социальном, экономическом и экологическом планах. Она может осуществляться в форме реконструкции, сноса старых зданий и возведения новых объектов, создания зеленых зон и общественных пространств.
Какими гарантиями защищены собственники?
Новым порядком установлен ряд важных гарантий для собственников.
В частности, для включения территории в программу реновации требуется письменное согласие не менее 80 процентов собственников. После утверждения программы с каждым собственником заключается отдельный договор о компенсации или участии в проекте.
Если от собственника требуется освободить старую квартиру до готовности нового жилья, законодательством в определенных случаях также предусмотрена обязанность предоставить ему временное жилье или покрыть расходы на аренду.
Самый важный аспект процесса в Ташкенте
Процесс реновации в Яшнабадском, Мирабадском и Сергелийском районах рассматривается как очередной этап обновления устаревшего жилого фонда Ташкента и увеличения количества современного жилья.
Для собственников же главный вопрос остается прежним: какое жилье и на каких условиях будет предоставлено взамен старой квартиры?
Поэтому каждому собственнику важно внимательно изучить условия компенсации и четко зафиксировать в соглашении стоимость новой квартиры и другие условия.
То есть главная суть реновации заключается не просто в сносе старых домов, а в обновлении жилищного фонда при сохранении прав собственников.
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