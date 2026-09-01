В трех районах Ташкента началась реновация: что ждет собственников?

В Яшнабадском, Мирабадском и Сергелийском районах Ташкента начался процесс реновации, направленный на обновление ветхого жилья. Больше всего вопросов возникает о том, какие изменения ждут собственников, чьи дома попали в зону реновации.

По предварительным данным, собственники не будут принудительно лишаться жилья и оставаться без компенсации. Каждому из них в индивидуальном порядке будет предложена новая квартира или компенсация в иной форме.

Собственников предупреждают заранее

Одно из важнейших требований для собственников в процессе реновации — заблаговременное информирование о планируемых изменениях.

Иными словами, гражданин, чей дом включен в зону реновации, не должен лишаться жилья без предварительного уведомления и получения информации о процессе.

Новое законодательство также устанавливает, что в рамках программы реновации должны отражаться сведения о жилье, планируемом к сносу или реконструкции, строящихся новых объектах и лицах, которые приобретут на них права.

Какую квартиру дадут взамен старого дома?

Предусмотрено, что собственникам будет предложена новая квартира равной стоимости в том же районе.

Главный вопрос здесь — стоимость и условия нового жилья.

На практике для собственника будут важны следующие аспекты:

стоимость новой квартиры;

район, в котором она расположена;

площадь и количество комнат;

степень готовности дома;

оформление права собственности;

условия, связанные с переездом.

Законодательство в качестве компенсации также предусматривает новое жилье в зоне реновации, жилье в другом районе, денежные средства или иные формы, определенные в соглашении.

С кем согласовывается компенсация?

В этом процессе важное значение имеет индивидуальное соглашение с каждым собственником.

То есть вопрос компенсации решается не в общем и одинаковом для всех порядке, а с учетом ситуации и имущества конкретного собственника.

Соглашение закрепляется официальным документом, и сделка подлежит нотариальному удостоверению.

Самый важный документ при реновации — это соглашение между собственником и ответственной стороной. В нем должны быть указаны точные условия нового жилья или компенсации.

Что будет с коммунальными долгами за старый дом?

Еще один важный вопрос в процессе реновации — коммунальные платежи.

Существующая задолженность или переплата по коммунальным услугам за старую квартиру переносится на лицевой счет новой.

Реновация — это не только снос домов

Понятие реновации не ограничивается только сносом старых зданий и строительством новых на их месте.

Согласно Закону «О градостроительной реновации», принятому в июне 2026 года, реновация включает в себя комплекс мер, направленных на улучшение территории в архитектурном, социальном, экономическом и экологическом планах. Она может осуществляться в форме реконструкции, сноса старых зданий и возведения новых объектов, создания зеленых зон и общественных пространств.

Какими гарантиями защищены собственники?

Новым порядком установлен ряд важных гарантий для собственников.

В частности, для включения территории в программу реновации требуется письменное согласие не менее 80 процентов собственников. После утверждения программы с каждым собственником заключается отдельный договор о компенсации или участии в проекте.

Если от собственника требуется освободить старую квартиру до готовности нового жилья, законодательством в определенных случаях также предусмотрена обязанность предоставить ему временное жилье или покрыть расходы на аренду.

Самый важный аспект процесса в Ташкенте

Процесс реновации в Яшнабадском, Мирабадском и Сергелийском районах рассматривается как очередной этап обновления устаревшего жилого фонда Ташкента и увеличения количества современного жилья.

Для собственников же главный вопрос остается прежним: какое жилье и на каких условиях будет предоставлено взамен старой квартиры?

Поэтому каждому собственнику важно внимательно изучить условия компенсации и четко зафиксировать в соглашении стоимость новой квартиры и другие условия.

То есть главная суть реновации заключается не просто в сносе старых домов, а в обновлении жилищного фонда при сохранении прав собственников.