19-летний Ямал ждет ребенка?

·96·Спорт
19-летний Ямал ждет ребенка?

Вчера, 6 сентября, нападающий «Барселоны» Ламин Ямал после забитого гола в матче против «Валенсии» приложил палец ко рту, сделав жест, похожий на соску. Это движение стало причиной появления в социальных сетях предположений о том, что футболист ждет ребенка.

Из-за того, что Ямал приложил палец ко рту во время празднования гола, пользователи сети начали распространять различные слухи о том, что его возлюбленная Инес Гарсия Сантос может быть беременна.

Однако на данный момент официальной информации, подтверждающей эти предположения, нет. По данным «Яху Спортс», Ямал сделал этот жест не в ожидании ребенка, а посвятил его своему младшему брату Кейну. В сентябре Кейну исполняется четыре года.

Таким образом, сообщается, что послеголевой жест футболиста был не новостью о будущем отцовстве, а искренним поздравлением и проявлением любви к младшему брату.

О возможной беременности Инес Гарсии Сантос официальных комментариев от самого Ямала или его представителей пока не поступало.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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