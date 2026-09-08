Казахстан объявил официальный состав сборной по боксу на Азиатские игры-2026

Стал известен официальный состав сборной Казахстана по боксу, которая примет участие в престижных КсКс летних Азиатских играх-2026 в Японии. Об этом сообщает издание Спортс.кз. Перед этим глобальным турниром спортсмены соседней страны планируют провести специальные совместные учебно-тренировочные сборы. Кто из известных чемпионов вошел в состав казахстанских боксеров и когда начнутся бои? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — полном составе в мужской и женской весовых категориях, а также обо всех деталях точных сроков проведения турнира.

Азиатские игры в Японии и процесс подготовки сборной

Перед крупнейшим спортивным форумом континента сборная соседней страны ведет серьезную подготовку:

Место и дата проведения: Объявлено, что соревнования по боксу начнутся 21 сентября текущего года, а сам турнир пройдет с 19 сентября по 4 октября в регионе Айти — Нагоя (Япония);

Тренировочный процесс: Перед официальным стартом казахстанские мастера кожаной перчатки примут участие в совместных учебно-тренировочных сборах для дальнейшего улучшения спортивной формы;

Цель команды: Спортивное руководство соседней страны ставит перед собой задачу показать максимально высокие результаты на Азиатских играх и завоевать чемпионские пояса.

«Состав сборной Казахстана по боксу для участия в Азиатских играх полностью сформирован, и они ведут серьезную подготовку к турниру», — говорится в сообщениях.

Весовые категории и кандидаты в состав среди мужчин и женщин

Список спортсменов, которые будут защищать честь наших соседей на соревновании, выглядит следующим образом:

Мужская сборная: Махмуд Сабырхан (-55 кг), Оразбек Асылкулов (-60 кг), Торехан Сабырхан (-70 кг), Сабыржан Аккаликов (-80 кг), Нурбек Оралбай (-90 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг);

Женская сборная: Алуа Балкибекова (-51 кг), Назым Кызайбай (-54 кг), Виктория Графеева (-60 кг), Аида Абикеева (-65 кг) и Наталья Богданова (-75 кг);

Сочетание опыта и молодости: В состав вошли как опытные чемпионы мира, так и талантливые молодые спортсмены.

Главное решение и официальные сроки турнира

Самый главный вопрос, который интересует многих — когда пройден столь крупный континентальный турнир и каков календарь его основных дат. Самое важное решение и вывод заключаются в том, что соревнования «Азиатские игры-2026» официально пройдут с 19 сентября по 4 октября в регионе Айти — Нагоя в Японии, а боксерские поединки стартуют 21 сентября.

Как вы думаете, сколько золотых медалей сможет завоевать этот обновленный состав сборной Казахстана на Азиатских играх в Японии? Оставляйте свои комментарии и делитесь этой спортивной новостью с фанатами бокса!