По сообщениям известного испанского телеканала Эл Чирингуито ТВ, капитан «Интера» Лаутаро Мартинес достиг соглашения с каталонцами по условиям контракта. Хотя возможный трансфер вызывает большой резонанс в футбольном мире, на практике его осуществление остаётся крайне сложной задачей. Об этом сообщает .

По данным издания Goal.com, спортивный директор «Барселоны» Деку на прошлой неделе провёл официальную встречу с агентом нападающего Алехандро Камано. Сообщается, что по итогам переговоров стороны достигли принципиального соглашения по основным условиям.

Финансовая сторона трансфера и основные проблемы

После того как каталонскому клубу стало невозможно приобрести Хулиана Альвареса, главную цель летнего трансферного окна, он переключил внимание на другого аргентинского нападающего. Сообщается, что руководство «Барселоны» готово выделить около 100 миллионов евро на трансфер капитана «Интера».

Тем не менее осуществлению этого трансфера пока препятствует целый ряд факторов. В частности, ситуацию обостряют тот факт, что до закрытия трансферного окна остаётся около десяти дней, и нежелание «Интера» продавать своего ведущего бомбардира. Миланский клуб прекрасно понимает, что за столь короткий срок будет крайне трудно найти достойную замену футболисту такого уровня.

Личные цели футболиста

По данным источников, сам Лаутаро Мартинес также не хочет покидать итальянский клуб. Он является настоящим капитаном и лидером команды, а также ключевой опорой в раздевалке. Главная цель аргентинского нападающего, дважды познавшего горечь поражений в составе «Нерадзурри», — поднять над головой кубок Лиги чемпионов в этой форме.

Таким образом, несмотря на сообщения испанских СМИ, осуществление этого громкого трансфера выглядит крайне маловероятным. Если не произойдёт какого-либо неожиданного поворота событий, ожидается, что нападающий по прозвищу «Эль Торо» продолжит карьеру в Италии.