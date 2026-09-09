Лионель Месси приобретает испанский клуб «КД Эльденсе»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси достиг предварительного соглашения о полном приобретении клуба «КД Эльденсе», выступающего во втором дивизионе Испании. Как сообщает Goal.com, аргентинская звезда близок к реализации этого спортивного проекта, расширяя свою бизнес-империю с прицелом на возможное возвращение в Каталонию в будущем. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Marca, после завершения всех проверочных процедур опытный футболист получит в свое распоряжение 100% акций клуба без участия третьих лиц. В настоящее время эта крупная сделка ожидает официального одобрения Высшего спортивного совета Испании.

Изменения в управлении клубом и конкуренция

Команда, базирующаяся в провинции Аликанте, до этого момента находилась под управлением международной инвестиционной группы во главе с предпринимателем Хуаном Карлосом Трухильо. Ранее аргентинский инвестор Рикардо Пини выступал с предложением в размере 12 миллионов евро, однако неожиданное вмешательство Лионелья Месси кардинально изменило ситуацию.

Этот стратегический шаг еще больше расширяет спортивные активы семьи Месси. В частности, в начале текущего года они приобрели клуб «УЕ Корнелья», выступающий в пятом дивизионе Испании. Кроме того, Лионель вместе со своим близким другом Луисом Суаресом также стал владельцем уругвайского клуба «Депортиво ЛСМ».

Трудности на поле и новые надежды

Однако дела на поле у команды пока идут не лучшим образом. После того как «КД Эльденсе» набрал всего два очка в первых четырех турах сезона, главный тренер Клаудио Барраган был отправлен в отставку. Руководство клуба вынуждено в срочном порядке искать нового специалиста, чтобы избежать неудач в Сегунде.

Ожидается, что приход Лионелья Месси в качестве акционера обеспечит клубу финансовую стабильность и стратегическую определенность. Это может привести к кардинальному повороту в дальнейшей деятельности команды из города Эльда.