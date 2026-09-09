Жозе Моуринью раскрыл секрет победы над «Интером»

·33·Спорт
Жозе Моуринью раскрыл секрет победы над «Интером»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда обыграла миланский «Интер» со счетом 2:1. Португальский специалист открыто высказался о фантастической игре своей команды, тщательно продуманном плане и упущенных огромных возможностях, несмотря на скролмную разницу в счете на табло. По его мнению, отточенная на тренировках тактическая система прессинга мадридцев разрушила все планы итальянцев. Так почему же Моуринью так доволен своими игроками, почему счет мог быть крупным и какое испытание ждет «королевский клуб» в следующем туре? В конце статьи мы сообщим все подробности об основной интриге — следующем сопернике «Реала» и точной дате предстоящего жаркого противостояния.

Фантастический труд и упущенный крупный счет: чем доволен Моуринью?

Наставник «королевского клуба» в послематчевом заявлении высоко оценил характер, проявленный подопечными в тяжелых условиях:

  • «Фантастическая работа в тяжелом матче»: Моуринью особо отметил, что футболисты проявили настоящее мужество в крайне сложных условиях, а игра вовсе не была скучной для зрителей;

  • Шанс на крупный счет: По словам тренера, «Реал» имел достаточно возможностей вести в счете 3:0 уже к последним минутам первого тайма, а к концу матча довести общий результат даже до 4:0 или 5:0;

  • Отточенный на тренировках секрет: Главный тренер заявил, что главный успех команды сводится к системе прессинга. По его словам, на тренировках детально и четко прорабатывалось, против каких игроков, где и в какой ситуации нужно оказывать давление.

«Я хочу похвалить своих игроков, потому что прессинг — это то, над чем команда постоянно работает на тренировках. Мы заранее выбираем ситуации для прессинга, четко определяем, как, где и против каких игроков прессинговать», — приводит слова Моуринью страница Мадрид Универсал в социальной сети Кс.

Римское испытание 14 октября

Самый важный вопрос, который интересует многих любителей футбола — это следующий выездной матч начавшего ЛЧ с тремя очками «Реала» и тактические подходы в нем. Самый главный вывод заключается в том, что подопечным Жозе Моуринью во втором туре турнира предстоит пройти непростое испытание. Свой следующий матч мадридская команда проведет на выезде против еще одного гранда Италии — клуба «Рома». Официально установлено, что это бескомпромиссное и жаркое центральное противостояние состоится 14 октября.

А как вы считаете, действительно ли «Реал» мог победить «Интер» со счетом 4:0 или 5:0, или итальянцы достойно боролись, сделав счет 2:1? Принесет ли точечно направленный стиль прессинга Моуринью результат 14 октября в гостях против его бывшей команды «Ромы»? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью с фанатами «Реала»!

РеалИнтерМоуриньюЧемпионлар лигиФутболПрессингЕЧЛМадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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