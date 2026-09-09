Зинедин Зидан поддержал Лионелья Месси в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года
Легенда мадридского «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил шансы Лионелья Месси на получение «Золотого мяча» 2026 года, отметив выдающуюся игру ветерана. По его мнению, аргентинская звезда по-прежнему удерживает свои позиции и превосходит остальных. Как сообщает издание Marca, французский тренер подчеркнул, что пришло время положить конец всем спорам о величайшем игроке в истории футбола. Об этом сообщает Goal.com.
Известно, что 39-летний Лионель Месси продемонстрировал впечатляющие результаты в сезоне 2025–2026 как на клубном уровне, так и в составе сборной. В 49 матчах он забил 45 голов и отдал 30 результативных передач, приведя «Интер Майами» к чемпионству в МЛС. Кроме того, он дошел до финала чемпионата мира в составе сборной Аргентины, сумев забить 8 мячей.
Многолетняя стабильность и признание ЗиданаЗинедин Зидан отметил, что многие не до конца понимают, насколько сложно поддерживать высокий уровень игры на закате профессиональной карьеры. Он подчеркнул, что достижения и многолетняя стабильность Месси выглядят более весомыми по сравнению с другими претендентами.
В своем интервью Зидан прокомментировал это так: «Я бы проголосовал за Месси сто раз. Думаю, люди не до конца осознают, как трудно оставаться в числе лучших игроков мира в 39 лет».
Бывший французский футболист и тренер выразил уверенность в том, что аргентинский нападающий завоюет очередную престижную награду. По его словам, те, кто до сих пор сомневается в статусе ГОАТ (величайшего игрока всех времен), не разбираются в футболе.
Историческая церемония награжденияНапомним, что имя обладателя «Золотого мяча» 2026 года будет официально объявлено 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне. Эта 70-я юбилейная церемония примечательна тем, что впервые в своей истории пройдет за пределами Парижа.
В настоящее время футбольная общественность с большим интересом ожидает, принесут ли яркие выступления Лионелья Месси на внутренней и международной аренах ему очередной «Золотой мяч».
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