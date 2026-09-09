Энцо Фернандес похвалил Эрлинга Холанда

·45·Спорт
Энцо Фернандес похвалил Эрлинга Холанда

Манчестер Сити одержал уверенную выездную победу над Порту со счетом 2:0 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. В матче на стадионе Драгау английский клуб доминировал на протяжении всей игры и заработал три очка благодаря двум голам во втором тайме. Этот успех стал отличным началом еврокубкового пути команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль во втором тайме и сломивший сопротивление соперника. После матча полузащитник Энцо Фернандес высоко оценил игру норвежского нападающего, особо отметив его действия на поле. Аргентинский футболист подчеркнул, что быстро нашел общий язык со своим новым партнером по команде.

Первый успех тандема Энцо Фернандеса и Эрлинга Холанда

В начале второго тайма, а именно на 47-й минуте, Эрлинг Холанд открыл счет после передачи Энцо Фернандеса. После игры аргентинский полузащитник дал интервью прессе, в котором поделился интересными мыслями о своем товарище по команде. По его словам, норвежский форвард играет как настоящий зверь и хищник.

«Эрлинг Холанд — зверь. Он настоящий хищник, поэтому каждую минуту, что он на поле, я ищу его и надеюсь, что отдам ему еще много голевых передач. Дело не только в его мастерстве как футболиста, он еще и замечательный человек», — сказал Энцо Фернандес.

Энцо Мареска и атмосфера в команде

Энцо Фернандес поблагодарил товарищей по команде и болельщиков за то, что он так быстро адаптировался к выезду в Манчестер Сити. Он отметил, что все в клубе приняли его тепло и процесс адаптации в новой команде прошел гладко. Также футболист выразил признательность главному тренеру Энцо Мареске.

Фернандес напомнил, что ранее работал с тренером в Челси и хорошо знает его характер. Игрок подчеркнул, что тренер сделал все для его трансфера, и пообещал оправдать это доверие, выкладываясь на 100 процентов на каждой тренировке и в каждом матче.

Эта победа над Порту создала отличный фундамент для подопечных Энцо Марески перед предстоящими испытаниями. Теперь Манчестер Сити переключит внимание на Английскую Премьер-лигу и в выходные проведет матч против Манчестер Юнайтед в городском дерби.

Энцо ФернандесЭрлинг ХоландМанчестер СитиЛига чемпионовЭнцо Мареска
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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