Мареска высказался о важной гостевой победе над «Порту»

В матче 1-го тура общего этапа нового сезона Лиги чемпионов УЕФА чемпион Англии «Манчестер Сити» нанес визит клубу «Порту» на сложном и давящем стадионе «Драгау», одержав уверенную победу со счетом 2:0. По окончании встречи главный тренер «горожан» Энцо Мареска поделился своими мыслями о сценарии игры, созданных моментов и строгой дисциплине своих футболистов. Он особо отметил, что его команда практически не оставила хозяевам шансов в выездном поединке. Так за счет каких аспектов подопечные Марески превзошли соперника, в какие важные моменты забил Холанд и какое грандиозное противостояние ждет манчестерцев в октябре? В конце статьи мы сообщим все подробности об основной интриге — следующем суперматче команды и календаре 2-го тура турнира.

Идеальный контроль на «Драгау» и оценка Марески

Итальянский специалист после матча высоко оценил качественные действия своей команды на поле:

Полное превосходство в обоих таймах: Подойдя одинаково уверенно как к первым 45 минутам матча, так и после перерыва, подопечные Марески создали достаточно удобных моментов для победы;

Полная нейтрализация соперника: Как подчеркнул главный тренер, манчестерцы на корню пресекли опасные атаки хозяев, не позволив им проявить практически никакой активности у своих ворот;

Испытание на сложном стадионе: Учитывая очень агрессивную игру «Порту» на своем поле, тренер открыто признал, что удержание инициативы и победа на столь давящей арене требовали особого мастерства.

«Мы создали достаточно моментов для победы как в первом, так и во втором тайме. Думаю, мы полностью этого заслужили. Мы практически не позволили сопернику ничего сделать. Особенно я доволен нашей игрой на этом стадионе, играть здесь всегда очень сложно», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Важные голы Эрлинга Холанда и выездные 2:0

Судьбу встречи в одиночку решил главный бомбардир «Манчестер Сити» последнего времени:

Быстрый удар в начале второго тайма: Едва вернувшись с перерыва, на 47-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанд воспользовался свободным пространством в обороне хозяев и открыл счет;

Точка в матче: На 90+1-й добавленной арбитром минуте матча Холанд еще раз точно поразил ворота, оформив дубль и обеспечив окончательный успех со счетом 2:0.

Супербои 14 октября

Самый важный вопрос, который интересует многих любителей футбола — с какими соперниками предстоит встретиться клубам во 2-м туре ЛЧ и когда пройдут эти матчи. Главный вывод заключается в том, что следующий тур преподнесет еще более напряженные и ожесточенные испытания для обоих клубов. В частности, потерпевший поражение на своем поле «Порту» отправится в гости к неуступчивой испанской команде «Бетис». А «Манчестер Сити» в родных стенах — на стадионе «Этихад» — сойдется в центральном противостоянии с одним из самых титулованных суперклубов Европы, французским «ПСЖ». Официально подтверждено, что обе игры пройдут 14 октября.

А как считаете вы, сможет ли «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески так же уверенно преодолеть барьер в виде «ПСЖ» 14 октября на своем поле? Способна ли такая страшная результативность Эрлинга Холанда в ЛЧ снова привести команду к главному трофею в этом сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью с любителями спорта!