Аюб Буадди блеснул в Порту и заслужил похвалу команды

·26·Спорт
Аюб Буадди блеснул в Порту и заслужил похвалу команды

Манчестер Сити обыграл португальский Порту со счетом 2:0 в выездном матче Лиги чемпионов. В игре, прошедшей на стадионе Эштадиу ду Драгау, молодой полузащитник команды Аюб Буадди привлек всеобщее внимание своей уверенной игрой и после матча удостоился похвалы от главного тренера и лидеров команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает GOAL.ком, для 18-летнего футболиста этот матч стал первым испытанием в основном составе. Несмотря на это, он действовал очень хладнокровно в центре поля и оправдал доверие товарищей по команде. За время матча Буадди отдал 54 точных паса из 55 и 7 раз перехватил мяч, прерывая атаки соперника. Юный талант был заменен на 76-й минуте на Матео Ковачича.

Оценка тренера и лидеров

Выступая на послематчевой пресс-конференции, главный тренер Манчестер Сити особо отметил волю команды в сложном выездном матче в Европе. Итальянский специалист не скрывал своего удовлетворения тем, что по ходу игры было создано достаточно моментов, а сопернику не позволили многого.

По мнению Маурисио Переше, каждый член команды обладает высоким уровнем мастерства, что позволяет тренеру проводить ротацию и давать шанс каждому футболисту. Также тренер особо подчеркнул, что молодой игрок не растерялся даже под давлением.

По словам специалиста, в то время как от опытных игроков, таких как Эрлинг Холанд, Рубен Диаш и Матео Ковачич, ожидалось управление игрой, хладнокровие Аюба Буадди на большой сцене в дебютном матче стало полной неожиданностью и вызвало восхищение.

Шутливое признание Холанда

Главный нападающий команды Эрлинг Холанд также высоко оценил потенциал молодого партнера. Он отметил, что своими действиями на тренировках в последние недели Буадди показал, что является настоящим бриллиантом.

В то же время норвежский нападающий в шутку упомянул, что был немного расстроен тем, что в одном из эпизодов второго тайма молодой полузащитник не отдал ему пас. Холанд добавил, что юный футболист провел великолепную игру, за исключением этого эпизода.

Эта победа стала для Манчестер Сити четвертой подряд во всех турнирах текущего сезона. Теперь команду ждет бескомпромиссное дерби в Премьер-лиге против местного соперника Манчестер Юнайтед. После уверенной игры в Порту вероятность того, что Аюб Буадди получит место в основном составе в предстоящих матчах, значительно возросла.

Манчестер СитиАюб БуаддиЛига чемпионовЭрлинг ХоландФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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