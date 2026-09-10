Огненная ночь в октагоне: объявлены полный кард и главный бой турнира Ноче UFC

·60·Спорт
Огненная ночь в октагоне: объявлены полный кард и главный бой турнира Ноче UFC

Любителей мирового смешанного боевого искусства (ММА) ждет еще один незабываемый и жаркий вечер боев. В ночь с 12 на 13 сентября в городе Глендейл, штат Аризона (США), пройдет традиционный и престижный турнир Ноче UFC, посвященный Дню независимости Мексики. В программу этого масштабного спортивного праздника вошли возвращения бывших чемпионов UFC, противостояния гигантов тяжелого веса и поединки ветеранов октагона. Однако накануне соревнований из-за неожиданной травмы в главном поединке произошли резкие изменения, и кард был переформирован. Итак, кто станет соперником Жана Силвы в центральном бою, против каких оппонентов выйдут в октагон бывшие чемпионы Брендан Морено и Алекса Грассо, а также кто соперник «Короля кунг-фу» Муслима Салихова? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все официальные поединки, претендентов на рейтинг и подробный файт-кард турнира Ноче UFC.

Неожиданное изменение в главном бою и новый соперник

Перед главным противостоянием турнира планы изменились:

  • Травма Яира Родригеса: Согласно изначальной договоренности, в главном бою турнира бразильская звезда полулегкого веса Жан Силва (6-й номер рейтинга) должен был встретиться с временным чемпионом UFC Яиром Родригесом; однако Родригес был вынужден покинуть бой из-за неожиданной травмы;

  • Большой шанс для Хосе Дельгадо: Организаторы соревнований оперативно нашли замену для Силвы — теперь в главном поединке вечера ему будет противостоять опасный представитель дивизиона под 15-м номером, американец Хосе Дельгадо;

  • Рейтинговые амбиции: Для занимающего 6-е место Силвы этот бой — возможность ворваться на порог первой пятерки, а для Дельгадо — золотой шанс совершить самый крупный скачок в карьере.

«Ноче UFC — это всегда яростная борьба, национальная гордость и высокий адреналин. Несмотря на изменения в составе, болельщиков ждут жуткие нокауты», — подчеркивают обозреватели ММА.

Возрождение бывших чемпионов и битва гигантов

В главный кард вечера вошли бескомпромиссные поединки всемирно известных звезд:

  • Испытание для Брендана Морено: Любимец фанатов, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брендан Морено (№8) сразится с Джозефом Моралесом на пути к возвращению в статусе претендента организации;

  • Тяжелая дуэль Алексы Грассо: Бывшая обладательница титула в женском дивизионе, мексиканка Алекса Грассо (№3) сойдется в решающем бою на пути к чемпионству с мощной представительницей Франции под 2-м номером Манон Фиоро;

  • Противостояние тяжеловесов: Бывший претендент на временный пояс в супертяжелом весе Кертис Блэйдс (№6) выйдет в октагон в принципиальном противостоянии с обладателем сильного удара Вальдо Кортесом-Акостой (№5);

  • Легенда в предварительном карде: Хорошо знакомый болельщикам мастер полусреднего веса, российский ветеран Муслим Салихов проведет бой против чилийского нокаутера Игнасио Бахамондеса.

Полный официальный файт-кард турнира Ноче UFC

Все бои шоу в Глендейле утверждены в следующем порядке:

Основной кард (Маин Кард):

  • Полулегкий вес: Жан Силва (№6) – Хосе Дельгадо (№15)

  • Наилегчайший вес: Брендан Морено (№8) – Джозеф Моралес

  • Полулегкий вес: Томми Макмиллен – Марван Рахики

  • Наилегчайший вес (женщины): Манон Фиоро (№2) – Алекса Грассо (№3)

  • Супертяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста (№5) – Кертис Блэйдс (№6)

  • Наилегчайший вес: Давид Мартинес (№8) – Дэн Иге

Предварительный кард (Прелиминарй Кард):

  • Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (№12) – Эдгар Чаерез (№15)

  • Полусредний вес: Игнасио Бахамондес – Муслим Салихов

  • Средний вес: Юсри Белгаруи – Джорден Сантос

  • Легкий вес: Драккар Клозе – Томас Гентт

  • Легкий вес: Рафа Гарсия – Джун Чжу

  • Полулегкий вес: Шон Кинг – Джесси Росас

  • Наилегчайший вес (женщины): Джей Джей Олдрич (№15) – Регина Тарин

Громкая интрига, ожидающая болельщиков

Самый важный вопрос, который интересует многих любителей единоборств — как проявит себя один из лидеров полулегкого веса Жан Силва в сложных условиях внезапной смены соперника, и смогут ли бывшие чемпионы Брендан Морено и Алекса Грассо вернуть свои чемпионские амбиции. Самый главный вывод заключается в том, что кард Ноче UFC составлен абсолютно бескомпромиссным: для Хосе Дельгадо, занимающего 15-е место, это станет самым большим трамплином в карьере, а Жан Силва в случае победы напрямую превратится в претендента на топ-3 дивизиона. В то же время победительница боя Алексы Грассо и Манон Фиоро удвоит значимость турнира, определив первую номерную претендентку на очередной титульный бой в женском наилегчайшем весе.

Как вы думаете, сможет ли Жан Силва досрочно победить неожиданного соперника Хосе Дельгадо в главном бою или нас ждет громкая сенсация турнира? Смогут ли Брендан Морено и Муслим Салихов на этот раз порадовать своих фанатов яркой победой? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь подробностями этого яростного вечера боев из мира ММА с близкими и любителями спорта!

Noche UFCММАUFCГлендейлЯн СилваБрэндон МореноАлекса Грассо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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