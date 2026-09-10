Триллер на 9 голов: «Челси» обыграл «Лидс» со счетом 6:3

Третий раунд Кубка английской лиги подарил болельщикам настоящий футбольный триллер и один из самых результативных матчей текущего сезона. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» принял на своем поле одного из принципиальных соперников — «Лидс». Пропустив в начале встречи, «синие» продемонстрировали ошеломляющий атакующий натиск во втором тайме и в итоге оформили фантастическую победу со счетом 6:3. Резкие перестановки, проведенные главным тренером Хаби Алонсо в перерыве, кардинально изменили ход игры. Кто же оформил дубль в этом празднике голов лондонского вечера, какие звездные игроки со скамейки запасных стали героями матча и в каких составах команды вышли на поле? В конце статьи мы представляем вашему вниманию главную интригу — официальный протокол этого поединка с девятью забитыми мячами и все подробности о новых перспективах «Челси» в кубке.

Быстрые удары и неожиданный прессинг «Лидса»

Первый тайм и начало второй половины встречи прошли при чрезвычайно активных действиях гостей:

Ранние голы «Лидса»: На 23-й минуте матча Мухаремович открыл счет и вывел гостей вперед, а едва вернувшись после перерыва, на 48-й минуте Бренден Ааронсон увеличил разницу в счете;

Угроза от Калверта-Льюина: Вышедший на замену на 75-й минуте в составе гостей Доминик Калверт-Льюин также записал свою фамилию на табло, сделав счет 4:3;

Активность гостей: «Лидс» достойно действовал в прессинге, однако во втором тайме у него не хватило сил остановить атакующих игроков хозяев высокого класса.