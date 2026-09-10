Триллер на 9 голов: «Челси» обыграл «Лидс» со счетом 6:3
Третий раунд Кубка английской лиги подарил болельщикам настоящий футбольный триллер и один из самых результативных матчей текущего сезона. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» принял на своем поле одного из принципиальных соперников — «Лидс». Пропустив в начале встречи, «синие» продемонстрировали ошеломляющий атакующий натиск во втором тайме и в итоге оформили фантастическую победу со счетом 6:3. Резкие перестановки, проведенные главным тренером Хаби Алонсо в перерыве, кардинально изменили ход игры. Кто же оформил дубль в этом празднике голов лондонского вечера, какие звездные игроки со скамейки запасных стали героями матча и в каких составах команды вышли на поле? В конце статьи мы представляем вашему вниманию главную интригу — официальный протокол этого поединка с девятью забитыми мячами и все подробности о новых перспективах «Челси» в кубке.
Быстрые удары и неожиданный прессинг «Лидса»
Первый тайм и начало второй половины встречи прошли при чрезвычайно активных действиях гостей:
Ранние голы «Лидса»: На 23-й минуте матча Мухаремович открыл счет и вывел гостей вперед, а едва вернувшись после перерыва, на 48-й минуте Бренден Ааронсон увеличил разницу в счете;
Угроза от Калверта-Льюина: Вышедший на замену на 75-й минуте в составе гостей Доминик Калверт-Льюин также записал свою фамилию на табло, сделав счет 4:3;
Активность гостей: «Лидс» достойно действовал в прессинге, однако во втором тайме у него не хватило сил остановить атакующих игроков хозяев высокого класса.
«Такие игры доставляют болельщикам истинное удовольствие. Мы оказались в сложной ситуации, но характер и изменения во втором тайме принесли нам крупную победу», — отмечается в аналитических обзорах матча.
4 замены Алонсо и феномен Коула Палмера
Судьба встречи кардинально изменилась именно в минуты после перерыва:
Резкий поворот в перерыве: Главный тренер в самом начале второго тайма произвел сразу четыре замены, выпустив на поле Коула Палмера, Педру Нету, Риса Джеймса и Моргана Роджерса;
Дубль Палмера за 3 минуты: Хладнокровно реализовав пенальти на 52-й минуте, Палмер всего через 3 минуты, на 55-й, забил еще один мяч и вывел «Челси» вперед;
Педру Нету и Валентин Барко: На 60-й минуте Нету увеличил счет, а на 80-й аргентинец Барко забил красивым ударом;
Дубль Дэнни Уэлбека: Опытный нападающий Дэнни Уэлбек поразил ворота соперника на 65-й минуте и в компенсированное время на 90+4-й минуте, поставив точку в матче.
Полный официальный протокол матча
Самый важный вопрос, который интересовал многих любителей футбола — какая именно команда продолжит свой путь в Кубке английской лиги после этого богатого на голы триллера, и полный протокол поединка. Главный вывод заключается в том, что «Челси», добившись волевой и крупной победы на своем поле со счетом 6:3, официально завоевал путевку в следующий раунд Кубка лиги.
Составы вышедших на поле команд и протокол голов выглядят следующим образом:
Кубок английской лиги. 3-й раунд
«Челси» – «Лидс» 6:3
Голы: Палмер (52 пен, 55), Нету (60), Уэлбек (65, 90+4), Барко (80) — Мухаремович (23), Ааронсон (48), Калверт-Льюин (75).
«Челси»: Пендерс, Ачимпонг, Лакруа, Колвилл (Фофана, 76), Чаваррия, Густо (Роджерс, 46), Барко, Эстевао (Нету, 46), Байно-Гиттенс (Палмер, 46), Уотсон (Джеймс, 46), Уэлбек.
«Лидс»: Сеттерер, Джастин, Мухаремович, Бийол, Бар, Ампаду, Лонгстафф (Танака, 67), Джеймс (Штах, 66), Ааронсон (Окафор, 67), Уилсон, Нмеча (Калверт-Льюин, 66).
Как вы думаете, принесет ли клубу такая результативность линии атаки «Челси» и способность запасных игроков решать исход матчей главный трофей Кубка английской лиги в текущем сезоне? Не дорого ли обойдутся ошибки в обороне, приведшие к 3 пропущенным мячам, в матчах против более грозных соперников? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого громкого матча с 9 голами в английском футболе со своими близкими и футбольными фанатами!
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