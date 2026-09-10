Ответ Усика Фьюри: «Я иду за тобой, приятель»

Соперничество между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри накаляется с новой силой. Бывший абсолютный чемпион мира ответил на призыв британского соперника провести третий бой.

Усик в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети Кс, коротко, но емко обратился к Фьюри:

«Эй, Тайсон, я иду за тобой, приятель».

Этот ответ усилил в боксерском мире дискуссии о том, что противостояние между двумя звездами супертяжелого веса может получить продолжение.

Фьюри вызвал, Усик ответил

В последние дни Тайсон Фьюри выражал желание снова выйти на ринг с Усиком.

Теперь стал известен и ответ украинского боксера.

Короткое видеообращение Усика в соцсетях показало, что он тоже не против возможной трилогии.

Таким образом, хотя официального контракта или даты боя пока нет, очевидно, что интерес к третьему поединку есть у обеих сторон.

Сколько раз дрались Усик и Фьюри?

Первые два боя между этими боксерами заняли особое место в истории супертяжелого веса.

В первой схватке победу одержал Усик, победив Фьюри по очкам. Этот бой стал одной из важнейших побед, принесших украинскому боксеру статус абсолютного чемпиона мира.

В реванше Фьюри вновь вышел на ринг против Усика. В этом поединке украинский боксер также одержал победу решением судей.

В результате оба боя между Усиком и Фьюри завершились победой украинского спортсмена.

Почему трилогия вызывает такой большой интерес?

Обычно после двух боев в противостоянии двух элитных боксеров можно определить, кто сильнее.

Однако в противостоянии Усика и Фьюри каждый бой превращался в грандиозное спортивное событие.

Причин тому несколько:

оба боксера являются самыми известными представителями супертяжелого веса своего поколения;

первые два поединка между ними вызвали огромный интерес;

Фьюри хочет получить еще один шанс одержать победу над Усиком;

у Усика есть возможность продолжить соперничество на собственных условиях.

Поэтому, если третий бой состоится, он окажется в центре внимания не только фанатов бокса, но и широкой спортивной аудитории.

«Я иду за тобой»

Короткая фраза в обращении Усика стала своеобразным сигналом для болельщиков.

В боксе крупные поединки часто начинаются задолго до подписания официального контракта. Интервью боксеров, обращения в социальных сетях и взаимные вызовы еще больше подогревают интерес к возможному бою.

Ответ Усика «Я иду за тобой, приятель» еще больше накалил эту атмосферу соперничества.

Но пока есть один важный нюанс

Хотя фанаты ждут третьего боя, трилогия Усик — Фьюри официально еще не подтверждена.

Чтобы бой состоялся, стороны должны достичь соглашения, подписать контракт и решить другие организационные вопросы.

Поэтому сейчас правильнее говорить не «Усик и Фьюри подерутся в третий раз», а то, что оба боксера проявляют интерес к трилогии.

Какое место может занять трилогия в истории бокса?

Если бой будет организован, трилогия Усик — Фьюри может стать одним из главных событий в боксе за последние годы.

Потому что это не просто третий поединок.

Это возможность поставить окончательную точку в соперничестве двух звезд супертяжелого веса.

Попытается ли Фьюри победить Усика и одержать свою первую победу в противостоянии? Или Усик в третьем бою вновь докажет свое превосходство и завершит серию против британского соперника со счетом 3:0?

Ответов на эти вопросы пока нет.

Но после последнего обращения Усика ясно одно: Фьюри вызвал — Усик ответил. Теперь очередь за договоренностями.