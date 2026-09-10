Чрезвычайное положение в Японии, 2 миллиона человек эвакуируются!

Префектура Айти, расположенная в центральной части Японии, столкнулась с одним из самых страшных стихийных бедствий за последние десятилетия. Из-за непрекращающихся в течение двух дней проливных дождей в крупнейшем мегаполисе региона — городе Нагоя — был зафиксирован исторический рекорд: всего за один час выпало 104,5 мм осадков. Как сообщает авторитетное издание «Иомиури», в связи с возникшей угрозой катастрофического наводнения городская администрация распорядилась о срочной эвакуации 2 миллионов человек в безопасные зоны. Какие же центральные районы мегаполиса оказались под водой, как было парализовано транспортное движение и какие опасные прогнозы опубликовали метеорологи? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все подробности о высшем уровне опасности на реке Сонай и новом природном ударе, ожидаемом в ближайшие 24 часа.

Поднявшаяся по колено вода и парализованный общественнный транспорт

Сильные осадки полностью дестабилизировали городскую инфраструктуру:

Затоплен центр: В оживленном торгово-деловом районе Сакаэ затопило дороги, на некоторых улицах уровень воды поднялся по колено;

Транспортный коллапс: В часы пик железнодорожное и автобусное сообщение было заморожено; в частности, компании ДжР, Меитетсу и метрополитен Нагои полностью приостановили работу для обеспечения безопасности пассажиров;

Временные пункты: По всему городу, в частности вокруг вокзала Нагои, в экстренном порядке были организованы временные убежища и пункты размещения для тысяч граждан, не сумевших добраться до дома;

Подземные дороги под угрозой: По данным Бюро регионального развития Чубу, водой залило два из 15 находящихся в ведении префектуры подземных переходов; на данный момент о пострадавших в результате стихийного бедствия не сообщается.

«В настоящее время мы мобилизовали все силы на эвакуацию, чтобы спасти жизни наших граждан. Уровень воды поднимается очень быстро, и переезд в безопасные места — это задача, не терпящая отлагательств», — говорится в отчетах японских спасательных служб.

24-летний исторический рекорд, не фиксировавшийся с 2000 года

Метеорологическая обсерватория Нагои отмечает, что столь мощных паводков не наблюдалось уже четверть века:

Резонансный часовой удар: 8 сентября в период с 15:53 до 16:53 по местному времени было зафиксировано 104,5 мм осадков в час;

Обновлен прежний рекорд: Предыдущий максимальный показатель (97 мм) был зарегистрирован ровно 24 года назад — 11 сентября 2000 года в регионе Токай;

Угроза линейной дождевой зоны: Метеорологи предупреждают о вероятности формирования в атмосфере «линейной дождевой зоны» (линеар раинбанд), которая несет с собой затяжные и непрекращающиеся потоки селей на конкретные территории.

Специальное предупреждение 5-го уровня на реке Сонай

Самый важный вопрос, который интересует многих наблюдателей и международное сообщество — какой режим чрезвычайной ситуации ввело японское правительство против этого стихийного бедствия и когда ожидается следующая волна осадков. Самый главный вывод заключается в том, что Метеорологическая служба Японии объявила «пятый — наивысший уровень специального предупреждения о наводнении» вдоль реки Сонай в регионе. Этот уровень означает, что размыв берегов и выход реки из берегов могут перерасти в реальную катастрофу. Согласно метеорологическому прогнозу, за 24 часа до 18:00 9 сентября в регионе ожидается выпадение еще до 200 мм осадков, а 10 сентября до 18:00 — еще около 80 мм. По этой причине власти считают единственно правильным решением незамедлительное переселение 2 миллионов жителей в возвышенные и безопасные укрытия.

Как вы думаете, неужели мегаполисы Японии, обладающие самой развитой в мире градостроительной и дренажной системой, тоже оказываются бессильны перед лицом столь беспрецедентных глобальных изменений климата? Какой урок должен послужить опыт эвакуации миллионов жителей в период наводнений для других государств? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь подробностями этого чрезвычайного происшествия в стране восходящего солнца со своими близкими!