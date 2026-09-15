Ислам Исмоилов откровенно высказался о драматической победе «Нефтчи» в 1-м туре Лиги чемпионов Элит

Важная победа со счетом 1:0 над иракским клубом «Эйр Форс» в 1-м туре самого престижного клубного турнира Азии — Лиги чемпионов Азии Элит — принесла огромную радость любителям узбекского футбола. После окончания матча главный тренер ферганского «Нефтчи» Ислам Исмоилов принял участие в официальной пресс-конференции, где подробно и откровенно ответил на вопросы журналистов о деталях бескомпромиссного поединка и сложной ситуации внутри команды. В первую очередь специалист поздравил всех жителей Ферганы и соотечественников, поддерживающих команду, с этим важным стартом.

На пресс-конференции тренер глубоко проанализировал действия нового бразильского легионера Яна Мейдероса Сассе, вызвавшие резкое недовольство болельщиков, волну непрекращающихся травм в команде, сроки возвращения на поле ведущего полузащитника Джамшида Искандерова, а также исповедуемую им философию атакующего футбола. Итак, почему Ислам Исмоилов подчеркнул, что «контроль мяча ничего нам не дает», на какой большой риск пошел тренерский штаб во время матча и как будет решаться проблема плотного календаря, стоящая перед ферганцами?

«У нас не было другого выхода»: Большой риск и цена победы

Главный тренер раскрыл причины того, почему первый шаг на азиатской арене получился тяжелым:

«В ЛЧ не бывает простых команд»: «До матча многие могли сказать, что “Нефтчи” выиграет легко или с крупным счетом. Однако Лига чемпионов Азии — турнир высокого уровня, и в нем никому не гарантирована победа», — сказал Ислам Исмоилов;

Двойное давление и риск: С течением времени нереализация моментов легла двойным давлением на футболистов, и ошибки участились. По этой причине тренеры перешли на тактику с двумя нападающими и испробовали несколько схем: «Да, это был большой риск, но у нас не было другого выхода»;

Главное — результат: Наставник оценил исход противостояния победой как самое большое достижение: «Слава Богу, все закончилось победой, как мы и хотели. Главное — победа. Остальное нас не интересует».

Сассе, вызвавший недовольство болельщиков, и здоровье Искандерова

Кадровые проблемы и процесс адаптации новых легионеров:

Почему Сассе нужно время: Касаясь действий бразильца Яна Мейдероса Сассе, тренер подчеркнул, что футболист после чемпионата мира нигде не играл в официальных матчах, не провел в Фергане и недели, и вышел в основном составе в ЛЧ всего после 2 тренировок. К тому же он никогда не играл в Азии (выступал в Бразилии и Тунисе);

Вынужденное тактическое решение: На самом деле Сассе должен был сыграть один тайм, но после рецидива старой травмы Аброра Исмоилова бразильца пришлось держать на поле и во втором тайме;

Единственный способ восстановить форму: Поскольку новые игроки заявлены только на ЛЧ Элит, иного выхода, кроме как вводить их в спортивную форму через такие официальные матчи, не было;

Джамшид Искандеров вернется в ближайшие дни: Отвечая на опасения по поводу здоровья ведущего полузащитника, Исмоилов сообщил, что врачи работают по индивидуальной программе и возвращение Искандерова в состав команды ожидается в ближайшие дни.

«Контроль мяча ничего не дает»: Философия атакующего футбола и дни ФИФА

Анализ командной тактики и предстоящего плотного календаря:

Скорость при переходе из обороны в атаку: Главным аспектом, которым тренер остался полностью не доволен, стала нехватка скорости при переходе от защиты к нападению;

«Не ошибается тот, кто не играет вперед»: Исмоилов ответил на претензии болельщиков по поводу ошибок: «Кто-то может сделать 300-400 пасов и один раз пробить по воротам. Для нас важно — быстро добираться до штрафной соперника и создавать моменты. Когда играешь вперед, ошибки случаются всегда. Ошибается только тот, кто играет назад или поперек»;

Дни ФИФА — большое спасение: Из-за плотного календаря Суперлиги, Кубка Узбекистана и ЛЧ Элит футболисты не успевают восстанавливаться. Тренер сообщил, что с нетерпением ждет паузы в дни ФИФА, во время которой будут проведены товарищеские матчи для возвращения травмированных в строй.

Ферганский клуб через эту трудную и нервную победу продемонстрировал свой бойцовский характер на азиатских полях, и впереди команду ждут матчи с еще более высоким темпом.

Как вы думаете, сможет ли философия Ислама Исмоилова «важен не контроль мяча, а прямой атакующий футбол» принести «Нефтчи» ожидаемый результат в следующих матчах ЛЧ? Насколько сильно усилят игру команды бразилец Сассе и возвращающийся после травмы Джамшид Искандеров? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой эксклюзивной пресс-конференции, раскрывающей правду, стоящую за исторической победой «Нефтчи», со всеми болельщиками ферганского и узбекского футбола!