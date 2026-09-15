Шокирующий камбэк!: «Интер», уступая 0:2, переломил ход матча и сокрушил «Удинезе» со счетом 5:3

4-й тур итальянской Серии А подарил самое запоминающееся, невероятное и результативное противостояние всего сезона. Действующий чемпион турнира, миланский «Интер», принимал на своем поле «Удинезе» и в матче, превратившемся в настоящий фестиваль голов и нервную борьбу, одержал волевую победу со счетом 5:3. Встреча началась для хозяев с ужасного шока: футболисты из Удине забили два мяча уже в первые 16 минут, повергнув в шок болельщиков миланцев. Однако подопечные Симоне Индзаги, проявив чемпионский характер, вместо того чтобы сдаться, устроили настоящий штурм ворот соперника, забили 5 мячей и совершили сложнейший камбэк.

Голы Карлоса Аугусто, Николо Бареллы, Маркуса Тюрама, молодого таланта Франческо Пио Эспозито, а также Анжа-Жоана Бонни принесли «нерадзурри» очередные 3 очка. После этой победы «Интер» довел количество своих очков до 12 и по дополнительным показателям занимает 2-е место — лидирует в турнирной таблице столичная «Рома», набравшая ровно столько же очков. Почему же оборона миланцев допустила столь грубые ошибки в первые минуты, как линия атаки Индзаги уничтожила соперника и насколько ожесточенным приобретает характер борьба за Скудетто между двумя гигантами с 12 очками в Серии А?

От 0:2 до 5:3: драма на «Сан-Сиро» и пять разных героев

Хронология эпохальных событий, решивших судьбу матча:

Неожиданные удары «Удинезе»: на 9-й минут Джеймс Абанква открыл счет, а вскоре после этого, на 16-й минуте, Юрген Эккеленкамп во второй раз поразил ворота «Интера», доведя счет до 0:2;

Равновесие в первом тайме: «Интер» не растерялся и на 26-й минуте сократил отставание благодаря голу Карлоса Аугусто, а на 35-й минуте точный удар Николо Бареллы сравнял счет — 2:2;

Грозовой дождь атак во втором тайме: на 57-й минуте Маркус Тюрам впервые вывел свою команду вперед, на 67-й минуте молодая звезда Эспозито увеличил разницу в счете (4:2), а на 79-й минуте вышедший на замену Бонни забил пятый гол — 5:2;

Гол престижа на 90+1-й минуте: в компенсированное арбитром время Гий отыграл один мяч, установив окончательный счет 5:3.

Звездная ротация и борьба составов на поле

Тактика и игроки, задействованные тренерами обеих команд:

Боевой состав «Интера»: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз (Бенжамен Павар, 62), Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 70), Анди Диуф, Николо Барелла, Пётр Зелиньский (Александар Станкович, 82), Генрих Мхитарян (Кертис Джонс, 62), Карлос Аугусто, Маркус Тюрам (Анж-Жоан Бонни, 70) и Франческо Пио Эспозито;

Яростное сопротивление «Удинезе»: Мадука Окоя, Джеймс Абанква, Кристиан Кабаселе, Энсо Эбосс, Мергим Войвода (Николо Бертола, 74), Йеспер Карлстрём, Леннон Миллер (Георгий Чакветадзе, 73), Ассан Камара, Максимо Гомес (Ибраима Гий, 61), Юрген Эккеленкамп (Санди Ловрич, 80) и Кинан Дэвис;

Турнирные страсти: дуэль «Ромы» и «Интера»

Распределение сил в Италии по итогам 4-го тура:

«Интер» на 2-м месте: одержав 4 победы в четырех матчах и набрав 12 очков, миланский клуб идет на 2-й строчке благодаря дополнительным показателям (разнице мячей);

Лидерство «Ромы»: набрав 12 очков, как и «Интер», и обыграв в своем матче «Торино» со счетом 2:0, римская команда единолично возглавляет турнирную таблицу по разнице мячей;

«Удинезе» на 13-й позиции: показавшие мужество и забившие 3 гола в ворота чемпиона гости с 4 очками остаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Эта фантастическая домашняя победа миланцев в очередной раз доказала, что волевой дух и атакующий потенциал «Интера» способны сокрушить любую сложную ситуацию.

А как считаете вы, сможет ли миланский «Интер» выдержать жесткую конкуренцию со стороны «Ромы» в этом сезоне и защитить чемпионский титул? Не станет ли пропустившая 3 мяча на «Сан-Сиро» оборона миланцев угрозой для чемпионства? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого невероятного матча с 8 голами в Серии А со всеми любителями футбола и близкими!