Страшная драма в Джидде: «Пахтакор» отозвал очки у действующего чемпиона Азии

Главный турнир азиатского клубного футбола — 1-й тур Элитной Лиги чемпионов АФК завершился потрясшей весь континент всемирной сенсацией и событиями, полными драматизма. Ташкентский «Пахтакор» в городе Саудовская Аравия Джидда на арене звездного клуба «Аль-Ахли», считающегося действующим победителем соревнования, провел мужественный бой и добился исторической ничьей со счетом 1:1.

В матче, прошедшем под непрерывным давлением более 60 тысяч местных болельщиков, ташкентцы даже не думали сдаваться: на 86-й минуте вышедший на замену бразильский легионер Фламарион поразил ворота Эдуара Менди, повергнув саудовского гранда в настоящий шок.

Хозяева спаслись от поражения лишь благодаря точному удару вышедшего на замену нападающего национальной сборной Фираса Аль-Бурайкана на 90+3-й минуте, добавленной арбитром. И так, как линия обороны во главе с вратарем Уткиром Назаровым полностью нейтрализовала звезду Английской Премьер-лиги Айвена Тоуни и Галено, как сработал тактический план ташкентцев и насколько этот результат поднял престиж узбекских клубов на континенте?

Удар на 86-й минуте и драма на 90+3-й: Джиддский триллер

Судьба матча решилась в последние драматичные минуты:

Сенсационный гол от Фламариона: на 69-й минуте заменивший Достонбека Хамдамова нападающий Фламарион на 86-й минуте хладнокровно воспользовался брешью в обороне «Аль-Ахли» и точно поразил сетку, охраняемую Эдуаром Менди — 0:1;

Ответ на 90+3-й минуте: в результате непрерывного давления саудовцев на 90+3-й добавленной арбитром минуте Фирас Аль-Бурайкан забил гол, восстановив равновесие и уберегший хозяев от неминуемого позорного поражения — 1:1;

Мужество против чемпиона Азии: обладатель главного континентального кубка на своем поле был вынужден потерять очки перед узбекским клубом.

Стена, остановившая Тоуни и Галено: Основные составы на поле

Основные силы и замены, примененные тренерами двух команд:

Стойкие бойцы «Пахтакора»: Уткир Назаров, Дилшод Саитов, Мухаммадрасул Абдумажидов, Тахсин (на 46-й минуте Мортеза Пуралиганджи), Шерзод Насруллаев (на 78-й минуте Хожиакбар Алижонов), Александр Мозговой, Абдурауф Буриев, Достонбек Хамдамов (на 69-й минуте Фламарион), Ибрагимов, Башар Ресан и Хусайн (на 69-й минуте Джозеф Чинеду);

Звездная армия «Аль-Ахли»: В воротах Эдуар Менди, на поле Хамид, Мерих Демирал (на 68-й минуте Сулаймон), Яслам, Баатиа, Диаби (на 62-й минуте Атанагана), Гонсалвеш, Наиф (на 46-й минуте Эдуард Сперцян), Шамат, бразилец Галено (на 53-й минуте Аль-Мутайри) и форвард сборной Англии Айвен Тоуни (на 68-й минуте Фирас Аль-Бурайкан);

Прочность обороны: Уткир Назаров и центр защиты не оставили свободного пространства стомиллионным нападающим соперника, заставив главных звезд саудовского клуба покинуть поле раньше времени.

Честь узбекского футбола и золотое очко в группе

Этот матч в Джидде показал статус «Пахтакора» в континентальном масштабе:

Ценный результат на выезде: завоеванное дома одно очко против самого богатого и сильного клуба Азии имеет огромное стратегическое значение в борьбе «львов» за следующий этап;

Тактическая зрелость: замены, осуществленные главным тренером во втором тайме — в частности выход на поле Пуралиганджи, Алижонова, Чинеду и Фламариона зацементировали оборону и создали остроту в атаке;

Духовная сила для следующих туров: наравне боровшийся с континентальным грандом и очень близкий к победе ташкентский клуб после этой игры будет подходить к матчам с последующими соперниками с высокой уверенностью.

Мужественная воля, проявленная «Пахтакором» в Джидде, доказала, что узбекские клубы могут бесстрашно и стойко играть против любого гранда Азии.

Как вы думаете, заслуживала ли ташкентская команда «Пахтакор» вернуться из Джидды с победой с арены действующего чемпиона Азии? Что стало причиной упущенной на 90+3-й минуте победы и как вы оцениваете перспективы «львов» в текущем сезоне Элитной ЛЧА? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого захватывающего матча, отражающего гордость узбекского футбола, со всеми любителями футбола и близкими!