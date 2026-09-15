Громкий триумф наших легионеров: «Эстегляль» разгромил «Аль-Садд» со счетом 3:0

·53·Спорт
Громкий триумф наших легионеров: «Эстегляль» разгромил «Аль-Садд» со счетом 3:0

Первый тур элитного клубного турнира Азии — Лиги чемпионов АФК Элит — подарил узбекским любителям футбола очередную волну восторга и гордости. В центральном противостоянии, прошедшем в Тегеране, известный иранский клуб «Эстегляль» принимал многократного чемпиона Катара, континентального гранда — именитую команду «Аль-Садд», добившись разгромной и сокрушительной победы со счетом 3:0. Самое примечательное, что в основе этой яркой победы стоял защитник нашей национальной сборной Рустам Ашурматов — он надежно отыграл 90 минут в центре обороны, не оставив нападающим соперника ни единого шанса.

Другой узбекский звездный игрок команды, Джалолиддин Машарипов, вышел на поле на 81-й минуте и внес свой вклад в контроль темпа игры в пользу хозяев. При этом в другом жарком противостоянии тура саудовский клуб с большими финансовыми возможностями «Аль-Кадисия» одолел чемпиона Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Васл» со счетом 2:1. Итак, как «Эстегляль» заставил катарского гиганта капитулировать, насколько прочно укрепляется статус узбекских легионеров на континентальной арене и какие драматические моменты были зафиксированы в Саудовской Аравии?

3 сокрушительных удара в Тегеране: как «Эстегляль» разгромил «Аль-Садд»?

Хроника абсолютного превосходства хозяев поля за 90 минут и голов:

  • Быстрый гол на 9-й минуте: Захватив инициативу с первых минут матча, тегеранцы открыли счет благодаря точному удару Асани на 9-й минуте — 1:0;

    • Второй удар на старте второго тайма: На 47-й минуте Сахархизан хладнокровно воспользовался ошибкой обороны катарцев и увеличил разницу в счете — 2:0;

    • Точка на 90+5-й минуте: На добавленной арбитром 90+5-й минуте Голизаде реализовал красивую контратаку и закрепил окончательное поражение «Аль-Садда» — 3:0;

    • Беспомощность чемпиона Катара: Обладающий одним из сильнейших и дорогостоящих составов на континенте «Аль-Садд» так и не смог найти путь к воротам соперника в столице Ирана.

Непроходимая стена от Рустама Ашурматова и возвращение Машарипова

Успех звезд сборной Узбекистана в Тегеране:

  • Ашурматов отыграл все 90 минут: Вышедший в основном составе в центре защиты Рустам Ашурматов выиграл все верховые и наземные единоборства, став ключевой фигурой в сохранении ворот в неприкосновенности;

  • Тактическое усиление от Машарипова: Выпущенный на поле на 81-й минуте Джалолиддин Машарипов создал дополнительное давление на оборону соперника и заложил основу для третьего гола своей команды в концовке встречи;

  • Мощный старт в элитной ЛЧА: Такая стабильная игра наших соотечественников в самом престижном клубном турнире континента является огромным достижением и для нашей национальной сборной.

Противостояние в Саудовской Аравии: «Аль-Кадисия» преодолела барьер «Аль-Васла»

Еще один параллельно прошедший напряженный матч 1-го тура:

  • Четырехминутный бенефис: В составе саудовского клуба на 57-й минуте счет открыл Киньонес, а спустя 4 минуты, на 61-й минуте, Регети во второй раз потряс сетку ворот соперника — 2:0;

  • Гол престижа на 90+6-й минуте: Клуб «Аль-Васл» из ОАЭ не захотел сдаваться и на 90+6-й минуте усилиями Леандро отыграл один мяч, однако для завоевания очков было уже поздно — 2:1;

  • Бурное начало в элитной ЛЧА: Первые результаты 1-го тура показали, что в этом сезоне конкуренция между фаворитами в Западном регионе будет невероятно высокой.

Крупная победа «Эстегляля», за который выступают узбекские футболисты, доказывает, что команда в текущем сезоне является реальной силой, способной побороться за пьедестал Лиги чемпионов АФК Элит.

Как вы думаете, до какой стадии сможет дойти тегеранский «Эстегляль», за который выступают Рустам Ашурматов и Джалолиддин Машарипов, в розыгрыше Лиги чемпионов Азии этого года? Как вы оцениваете вклад узбекских легионеров в эту историческую победу? Оставляйте свои аналитические мнения и комментарии, а также с гордостью делитесь этой важной спортивной статьей о яркой победе наших соотечественников со всеми футбольными фанатами и друзьями!

Лига чемпионов АФК ЭлитРустам АшурматовДжалолиддин МашариповЭстегляль Тегеран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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