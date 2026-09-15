OpenAI приобрела компанию Гласс Имагинг за 300 миллионов долларов

·26·Технологии
OpenAI приобрела компанию Гласс Имагинг за 300 миллионов долларов

Компания OpenAI, лидер в области AI, приобрела стартап Гласс Имагинг, разработчика технологий камер для смартфонов, за сумму более 300 миллионов долларов. Эта новость, опубликованная Те Валл Стрит Джурнал, вызвала серьезные обсуждения в технологическом мире, поскольку сделка свидетельствует об активном выходе создателей ChatGPT на рынок аппаратного обеспечения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Основанная в 2019 году в Лос-Альтосе, Калифорния, компания Гласс Имагинг успела привлечь около 30 миллионов долларов инвестиций. Стартап был создан бывшими инженерами Apple Зивом Аттаром и Томом Бишопом, которые в свое время руководили командой, разработавшей знаменитую функцию Портраит Моде в iPhone.

Улучшение возможностей камер с помощью AI

Этот опыт занимает центральное место в деятельности Гласс Имагинг. Специалисты стартапа работают над преодолением физических размеров и оптических ограничений камер смартфонов с помощью AI. По данным Иксбт.ком, компания не ограничивается постобработкой изображений после их создания.

Нейронные сети Гласс Имагинг глубоко анализируют систему камер конкретной модели смартфона. В результате создается возможность получения высококачественных изображений сразу после нажатия кнопки, не требующих дополнительной обработки. Ожидается, что этот подход выведет мобильную фотографию на новый уровень.

OpenAI и стратегия новых аппаратных устройств

Пока OpenAI воздерживается от официальных комментариев по поводу этой покупки. Однако ходят слухи, что создатели ChatGPT работают над разработкой собственных аппаратных устройств, включая смартфоны, наушники и носимые АИ-устройства.

Напомним, что в 2025 году стало известно о совместной работе генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и легендарного дизайнера Apple Джони Айва над новым стартапом устройств под названием ио. Тогда сообщалось, что OpenAI приобрела компанию, принадлежащую Джони Айву, за 6,5 миллиарда долларов. Предполагается, что покупка Гласс Имагинг является логическим продолжением этой глобальной аппаратной стратегии.

OpenAIGlass ImagingИскусственный интеллектТехнологииКамера смартфона
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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