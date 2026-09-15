В Узбекистане ввели обязательный наркотест для поступающих на военную службу

В целях комплектования системы обороны и рядов национальной армии Республики Узбекистан качественными, здоровыми и духовно зрелыми кадрами внедрен важный и строгий порядок. Отныне для молодежи, призываемой на срочную военную службу, а также для всех кандидатов, планирующих поступить на военную службу по контракту, вводится обязательный медицинский наркотест на употребление наркотических и психотропных веществ. Согласно новому порядку, процесс проверки, организуемый при военных комиссариатах, будет состоять из строгого двухэтапного фильтра.

Любой гражданин, у которого в результате экспресс-теста будут обнаружены запрещенные вещества или который откажется от прохождения теста, немедленно отстраняется от военно-медицинского осмотра, и ему полностью закрывается путь в ряды вооруженных сил. Итак, как на практике проводится двухэтапная проверка на наркотест, какова дальнейшая судьба кандидатов после лабораторного подтверждения и как это строгое решение повлияет на здоровую атмосферу в рядах армии?

Строгий двухэтапный контроль: как проводится проверка?

Детали новых этапов отбора кандидатов, отправляющихся на военную службу:

Первый этап — быстрый экспресс-тест: Сначала образец мочи кандидата проверяется на наличие наркотических средств с помощью специальных экспресс-тестов;

Второй этап — углубленный лабораторный анализ: Если результат первичного экспресс-теста окажется положительным, во избежание ошибок образец крови или мочи кандидата направляется в специальные лаборатории для дополнительного, подробного исследования;

Гарантия высокой точности: Такая двухэтапная система анализа позволяет получить стопроцентно точное и объективное медицинское заключение по каждому призывнику.

Отказники и те, у кого результат оказался положительным: Строгий запрет

Требования нового порядка в равной степени касаются всех призывников и контрактников:

Путь к медосмотру закрывается: Лица, у которых в результате наркотеста будут выявлены наркотические вещества, вообще не допускаются к общему военно-медицинскому осмотру;

Отказ означает лишение службы: Если гражданин отказывается сдавать образец, к нему применяется аналогичное ограничение, и он не принимается в ряды военной службы;

Бескомпромиссный отбор для контрактников: Помимо военнослужащих срочной службы, требования максимально ужесточены и в отношении военнослужащих по контракту, желающих связать свою деятельность с профессиональной армией.

Национальная армия и здоровое поколение: истинная цель нового требования

Данное принятое решение принесет следующие положительные результаты в сфере обороны:

Очищение рядов Вооруженных Сил: Полностью предотвращается проникновение в воинские части граждан с вредными привычками, имеющих психические и физические проблемы;

Укрепление военной дисциплины и безопасности: Обеспечивается умственное и физическое здоровье каждого солдата, берущего в руки оружие и охраняющего государственные границы;

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи: Создан мощный механизм предупреждения, побуждающий тысячи молодых людей, стремящихся в армию, держаться подальше от наркомании и пагубных пороков.

В Узбекистане данное новшество, введенное в систему приема на военную службу, стало важным шагом, гарантирующим, что в рядах армии будут служить только здоровые, преданные и физически гармоничные парни.

А как вы думаете, насколько сильно повлияет введение обязательного наркотеста для призывников на укрепление дисциплины и здоровой атмосферы в армии? Стоит ли применять такие медосмотры и в других сферах — например, при поступлении в высшие учебные заведения или на госслужбу? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь новостью об этом важном новом порядке поступления в армию со всеми призывниками, родителями и близкими!