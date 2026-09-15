Зеленский выдвинул условие!: Оглашена официальная позиция Киева — серьезные сомнения в отношении России

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Зеленский выдвинул условие!: Оглашена официальная позиция Киева — серьезные сомнения в отношении России

В мировой политике и российско-украинском конфликте неожиданные дипломатические споры вышли на новый этап. После сенсационного заявления президента США Дональда Трампа от 14 сентября о том, что стороны договорились не наносить удары по энергетическим системам друг друга, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал четкие условия и жесткие требования официального Киева. Глава государства сообщил, что предложил международным партнерам обеспечить гарантийное соглашение с Россией, направленное на прекращение разрушения жизненно важных инфраструктур.

Зеленский подчеркнул, что под полную защиту должны быть взяты не только энергетика, но и такие сферы жизобеспечения мирного населения, как порты, продовольствие и склады лекарств. При этом Киев не скрывал, что скептически относится к любым обещаниям Москвы, и открыто заявил, что эта инициатива не должна стать «уловкой», служащей для временного снижения цен на топливо в России или политических мероприятий. Так какие же конкретные условия выдвинул Зеленский против предложенного Дональдом Трампом перемирия, почему Киев не хочет ограничиваться только энергетикой и какая тяжелая ответственность ложится на плечи стран-партнеров?

Помимо энергетики — порты и склады: главное требование Зеленского

Украинский лидер перечислил стратегические объекты, которые должны быть взяты под защиту:

  • Неприкосновенность структур жизобеспечения: по мнению президента, продовольственные запасы, энергетика и все основные объекты, обеспечивающие жизнь граждан, должны быть объявлены свободной от ударов зоной;

  • Масштаб ежедневных разрушений: Зеленский подчеркнул, что удары России направлены именно на инфраструктуру мирных жителей, и напомнил, что энергетические системы Украины, логистические центры, порты, продовольственные и фармацевтические склады подвергаются непрекращающимся атакам;

  • Условие равенства и параллельного прекращения: «Если партнеры смогут обеспечить, чтобы Россия не наносила удары по нашей электроэнергии, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре и продовольственному снабжению, мы также, безусловно, готовы остановить свои удары», — жестко условился украинский лидер.

«Нет веры обещаниям России»: Бензиновый кризис и угроза политических игр

Официальный Киев выступает против временных уловок и политических расчетов:

  • Глубокое сомнение в намерениях Москвы: Зеленский открыто признал, что Украина абсолютно не верит в искреннее и до конца желание России соблюдать какое-либо соглашение;

  • Не должно быть средством смягчения выборов и топливной напряженности: президент Украины подчеркнул недопустимость того, чтобы этот процесс использовался Россией в качестве разовой маскировки с целью смягчения внутреннего напряжения по бензину и дизелю или проведения политических процессов с последующим их срывом;

  • Долгосрочная и надежная гарантия: по требованию Киева, достигаемое соглашение должно иметь не просто устное заявление, а механизм под контролем международных партнеров, носящий долгосрочный характер и приносящий реальный мир в жизни людей.

Сенсация от Трампа и возможность стать первым шагом к миру

Анализ дипломатического конфликта, возникшего после заявления Белого дома:

  • Сенсация Трампа от 14 сентября: президент США написал в сети Truth Social, что обе стороны договорились не наносить удары по энергетике и что именно эта война является причиной роста цен на дизель;

  • Деэскалация — путь к большому миру: напомнив о необходимости остановки войны, Зеленский заявил: «Снижение напряженности (деэскалация) по критической инфраструктуре может стать первым шагом к большому миру»;

  • От партнеров ждут конкретных действий: украинская сторона выразила надежду на получение конкретных, практических и гарантированных предложений по данному вопросу от международных партнеров, в частности Запада и США.

Объявленная Зеленским после сообщения Дональда Трампа позиция показывает, что эта инициатива имеет сложные условия и не будет реализована без всесторонне проверенных гарантий.

А как вы думаете, может ли упомянутое Дональдом Трампом инфраструктурное «перемирие» стать реальностью или, как сказал Зеленский, российская сторона воспользуется им для смягчения бензинового кризиса, а затем снова продолжит удары? Верите ли вы в полное выполнение всех условий, поставленных Украиной? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом острых споров на большой политической арене со всеми своими друзьями и наблюдателями за международными событиями!

Владимир ЗеленскийДональд ТрампРоссийско-украинский конфликтЭнергетическая инфраструктура
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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