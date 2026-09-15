Макгрегор обвинил рефери в бою с Холлоуэем: когда состоится великое возвращение в спорте?

Вокруг самой громкой и противоречивой звезды мира единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора вновь поднялась большая буря. Получив тяжелую травму колена с первых же секунд долгожданного матча-реванша с обладателем пояса "БМФ" американцем Максом Холлоуэем и досрочно покинув октагон, ирландская суперзвезда после долгого молчания выступила с громким заявлением. Обвиняя рефери Марка Бельтрана, контролировавшего бой в октагоне, в поспешности, а Холлоуэя — в попытке искусственно остановить поединок, Макгрегор высказал все накопившиеся обиды в эксклюзивном интервью изданию МАК Энергй.

В настоящее время Конор проходит активный процесс восстановления после хирургического вмешательства и заявляет, что не намерен сдаваться. Напротив, ради совершения величайшего камбэка в истории спорта он потребует трилогию с Максом Холлоуэем на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Так что же на самом деле произошло в те роковые секунды, почему Конор Макгрегор зол на действия соперника и сможет ли 38-летний боец вернуться в октагон действительно с рекордной быстротой?

«Ты умолял судью!»: резкие выпады Макгрегора в адрес Холлоуэя и арбитра

Ирландская звезда прокомментировал драматичные моменты остановки боя следующим образом:

«Я не требовал остановки»: Конор твердо заявил, что инициатива прекратить поединок исходила не от него: «Я вам так скажу: я не просил останавливать бой. Я не требовал его останавливать!»;

Обращение Холлоуэя к судье: Макгрегор утверждает, что соперник воспользовался травмой: «Я дерусь с тобой, а ты смотришь на судью и умоляешь: “Судья! Останови бой! Да кто остановит бой? Не останавливай! Заверши бой!”. Ты просишь остановить бой. Ведь поединок только-только начался!»;

Жажда мести: «Но все в порядке. Мы сделаем свое дело, пойдем дальше и отомстим. Я хочу мести, и именно это чувство заставляет меня двигаться вперед», — бушевал ирландский боец.

«Величайшее возвращение в истории спорта»: план грандиозного реванша в Лас-Вегасе

Бывший чемпион в двух дивизионах связывает свое будущее исключительно с октагоном:

Цель — трилогия с Холлоуэем: Набирающий силы после операции Макгрегор официально подтвердил свое намерение свести счеты с Максом Холлоуэем в рамках традиционной «Международной бойцовской недели» (Интернатионал Фигхт Вик), которая пройдет следующим летом в Лас-Вегасе;

Психологическая мотивация: «У меня есть этот путь, и передо мной стоит четкая задача. Я хочу совершить величайшее возвращение в истории спорта», — заявил он;

Противостояние, которого ждали фанаты: Первая встреча 2013 года, завершившаяся победой Конора по очкам, и второе столкновение, прерванное из-за травмы, гарантируют одну из самых дорогих и громких трилогий в истории UFC.

Дни без костылей и рекордные сроки: врачи поражены

Процесс реабилитации Конора продвинулся значительно дальше ожидаемого:

Досрочное восстановление: «Я уже опережаю график. Отек на ноге полностью спал. Я отложил костыли в сторону уже недели две-три назад», — рассказал Макгрегор о своем состоянии;

Опыт 10-летней давности: Боец напомнил, что с такой тяжелой травмой колена (крестообразная связка) он сталкивается не впервые: «Я получил такую травму примерно десять лет назад (в 2013 году в бою с тем же Холлоуэем). Благодаря современной медицине и методикамам восстановления процесс идет намного быстрее»;

Срок в 9–12 месяцев: «В прошлый раз я восстановился за девять месяцев и успешно вернулся к состязаниям. Так что девять-двенадцать месяцев — абсолютно достаточный срок», — резюмировал «Те Ноториус».

Молниеносная ярость Макгрегора после травмы колена и его жесткие обвинения в адрес Холлоуэя свидетельствуют о том, что в мире UFC уже сейчас назревает самый устрашающий бой-реванш 2027 года.

Как вы думаете, действительно ли рефери Марк Бельтран поторопился остановить поединок в момент травмы Конора Макгрегора или он принял правильное решение ради сохранения здоровья бойца? Сможет ли 38-летний Конор, возвращаясь после тяжелой операции, победить Макса Холлоуэя в реванше следующим летом и совершить «величайшее возвращение в истории»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой громкой новостью мира ММА со всеми фанатами UFC и друзьями!