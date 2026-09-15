Мераб Двалишвили сделал громкое заявление о поражении своего заклятого соперника

В легчайшем весе UFC — самой престижной лиги боевых искусств в мире — интрига вокруг чемпионского титула достигла новых высот на фоне неожиданных нокаутов и громких заявлений. В главном поединке турнира UFC Фигхт Нигхт в Шанхае непобежденный российский проспект Умар Нурмагомедов встретился с местной звездой Сон Ядонгом и во 2-м раунде потерпел первое досрочное и тяжелое поражение в карьере техническим нокаутом. Несмотря на серьезную личную вражду и конфликт с Умаром, бывший чемпион дивизиона, грузинская «Машина» Мераб Двалишвили заявил, что ничуть не рад столь сокрушительному падению соперника. В эксклюзивном интервью изданию UFC он Парамунт Мераб подчеркнул, что никому не пожелал бы подобного нокаута, и признал суровую реальность: Сон Ядонг вдохнул новую жизнь в дивизион и стал главным претендентом на чемпионский пояс.

В то же время грузинская звезда выразил готовность одержать победу в историческом трилогии против действующего чемпиона Петра Яна на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября и провести следующую защиту именно против Сон Ядонга. Так почему же Двалишвили не испытал злорадства от нокаута Умара, какую тактику он выстраивает перед финальной развязкой с Петром Яном и как изменилось соотношение сил в весовой категории?

«Никому такого не пожелаю»: искреннее признание Мераба об Умаре Нурмагомедове

Спортивное отношение бывшего грузинского чемпиона, оказавшееся выше личной неприязни:

Шокирующий нокаут в Шанхае: «Выступление Сон Ядонга было очень впечатляющим. Я всегда знал, что этот парень опасен», — оценил Мераб неожиданную развязку;

Человечность выше вражды: «Когда я увидел, что Умар проиграл, я не обрадовался ни капли. Я никому не желаю поражения или такого тяжелого нокаута. Я не ликовал, но очень рад за Сон, потому что теперь он новый претендент», — подчеркнул Двалишвили;

Удар по планам семьи Нурмагомедовых: Поражение Умара отодвинуло его прямую очередь на чемпионский пояс и коренным образом перетасовало верхушку рейтинга.

UFC 333: историческая трилогия в Абу-Даби и барьер в лице Петра Яна

Мераб Двалишвили настроен решительно вернуть трон легчайшего веса:

24 октября — решающий бой в Абу-Даби: В рамках турнира UFC 333, который пройдет на знаменитой арене Этихад Арена в ОАЭ, Мераб Двалишвили сойдется в октагоне в финальном, решающем поединке трилогии с российским чемпионом Петром Яном;

Противостояние со счетом 1:1: История встреч между двумя звездами пока ничейная: в первом бою Мераб взял верх за счет темпа и тейкдаунов, а в прошлом году Петр Ян взял реванш и вернул себе чемпионский пояс;

Амбиции вернуть трон: Двалишвили заявляет, что сделал выводы из всех ошибок и в Абу-Даби будет драться только за победу, чтобы снова увезти золотой пояс в Грузию.

«Это свежая кровь!»: план на будущий чемпионский бой с Сон Ядонгом

Анализ шагов после преодоления барьера в виде Петра Яна:

Новый соперник — новый вызов: «Это свежая кровь, я с ним еще никогда не дрался. Он мне очень интересен, потому что обладает реальной нокаутирующей мощью, способной вырубить соперника одним ударом», — сказал Мераб;

Следующий претендент на титул: «Если на то будет воля Всевышнего, сначала я побежу Петра. Думаю, после этого Сон Ядонг станет моим следующим соперником, ведь мы еще не встречались в октагоне», — подытожил грузинский боец;

Новая эра в дивизионе: Яркий нокаут в исполнении Сон Ядонга открыл совершенно новую и захватывающую страницу противостояний в легчайшем весе, какой не наблюдалось уже давно.

Судьба боя между двумя гигантами легчайшего веса — Петром Яном и Мерабом Двалишвили — теперь прояснит не только имя чемпиона, но и то, кто станет следующим соперником грозного китайского нокаутера Сон Ядонга.

А как считаете вы, кто одержит победу на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября — защищающий чемпионский пояс Петр Ян или жаждущий реванша Мераб Двалишвили? Способна ли ударная мощь Сон Ядонга стать реальной угрозой для любого чемпиона в легчайшем весе? Пишите свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой горячей статьей из мира ММА со всеми любителями единоборств и друзьями!