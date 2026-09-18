Килиан Мбаппе рассказал о десятилетней связи с Флорентино Пересом

Звездный французский нападающий Килиан Мбаппе подробно рассказал о десятилетних сложных переговорах и решимости президента клуба Флорентино Переса, которые привели его к переходу в клуб его детской мечты — «Реал Мадрид». В интервью изданию АС футболист подчеркнул, что процесс присоединения к мадридской команде стал не просто трансфером, а результатом многолетнего терпения и взаимных отношений. Об этом сообщает Goal.com .

После многолетних догадок и слухов форвард, переехавший в столицу Испании, раскрыл, что поддерживал связь с Флорентино Пересом на протяжении ровно десяти лет. По его словам, глава клуба оказывал поддержку в любой ситуации, ни на миг не отступал от своей цели и в конечном итоге добился своего.

Десятилетие доверия и решимости

Килиан Мбаппе отметил, что Флорентино Перес всегда с пониманием относился к каждому положительному или отрицательному решению в его карьере. Перес постоянно повторял, что в будущем французский нападающий обязательно будет защищать цвета «Реала», и это обещание наконец исполнилось.

«Он человек, который привел меня сюда. Мы поддерживали связь целых десять лет, еще до моего прихода. Он проявлял доброту и понимание в каждом решении, как для «Реала», так и для моей карьеры. Он всегда говорил мне, что однажды я буду играть за «Реал Мадрид», и вот я здесь, я очень счастлив», — подчеркнул футболист.

Очарование «Реал Мадрида»

Чемпион мира добавил, что в процессе трансфера никого не нужно было убеждать перейти в клуб, так как величие команды «Реал Мадрид» всегда было для него очевидным. Для футболиста, который в детстве клеил на стены своей комнаты фотографии легенд Мадрида, этот шаг был предопределен судьбой.

Говоря о прошлых неудачных попытках и факторах, препятствовавших трансферу, он признал, что в футбольном мире время играет решающую роль. По его мнению, у каждого события есть свое время, и все условия должны созреть одновременно.

«Честно говоря, никого не нужно убеждать переходить в «Реал Мадрид». Если хочешь стать частью истории футбола, однажды ты должен сыграть в этой команде. Конечно, были моменты разочарования, когда предыдущие попытки не удавались, но жизнь футболиста требует смотреть вперед, а не назад», — заключил французский нападающий.