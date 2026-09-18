В Китае вводятся новые национальные стандарты для телевизоров

·25·Технологии
В Китае вводятся новые национальные стандарты для телевизоров

В Китае разрабатываются новые национальные технические стандарты, предусматривающие полный отказ от отдельных ТВ-приставок с интеграцией всех их функций непосредственно в телевизор. По данным иксбт.ком, эта инициатива может кардинально изменить рынок домашних развлекательных систем в стране. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В результате совместной работы Государственного управления радиовещания и телевидения и Министерства промышленности и информатизации создается концепция «интегрированных телевизоров». Основная идея проекта заключается в том, чтобы избавить потребителей от лишних устройств, кабелей и дополнительных пультов.

Возможности телевизоров нового поколения

Согласно разрабатываемым техническим требованиям, будущие телевизоры смогут самостоятельно принимать прямые трансляции без дополнительного оборудования. Пользователи также смогут использовать функции паузы, сдвига по времени, просмотра пропущенных передач и воспроизведения видео по запросу.

В качестве основного принципа продвигается концепция «один телевизор — один пульт». После включения телевизора пользователь сможет сразу переходить к телеканалам без запуска сторонних устройств или смены источника сигнала. Также предусмотрена поддержка контента высокого разрешения и голосового управления.

Переходный период и перспективы

Эксперты отмечают, что мгновенный отказ от традиционных приставок невозможен. Миллионы уже установленных устройств не смогут получить новые функции через простое обновление из-за отсутствия необходимого аппаратного или программного обеспечения.

Поэтому поначалу данная технология будет внедряться в основном в новые модели, а процесс полного перехода займет несколько лет по мере обновления парка телевизоров. Однако, поскольку Китай является крупнейшим в мире производителем телевизоров и приставок, ожидается, что эти изменения окажут влияние и на глобальный рынок.

КитайТелевизорыТехнологииSmartTVПромышленность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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